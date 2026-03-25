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川普：伊朗非常想達成協議 只是不敢說出來

編譯劉忠勇／綜合外電
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川普周三晚間在華盛頓對共和黨籍國會議員說：「他們（伊朗）非常想達成協議，只是不敢說出來。」(路透)
川普周三晚間在華盛頓對共和黨籍國會議員說：「他們（伊朗）非常想達成協議，只是不敢說出來。」(路透)

白宮堅稱和伊朗的和平談判正在進行中，但德黑蘭方面已公開拒絕美方的提議，並針對這場重創中東局勢和全球市場的衝突，自行提出了新的停戰條件。

川普總統堅稱，伊朗急於達成協議以結束這場持續近一個月的交戰狀態。川普周三晚間在華盛頓對共和黨籍國會議員說：「他們非常想達成協議，只是不敢說出來。」

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）周三告訴記者：「過去三天，美國一直進行著富有成效的對話。你們會開始看到該政權在尋求退場機制。」

這種說法和伊朗透過國營媒體公開拒絕川普促談的聲明大相逕庭。據國營的伊朗新聞電視台（Press TV）報導，德黑蘭正尋求自身的條件，包括要求美方與以色列不得恢復攻擊、支付戰爭賠償，並承認伊朗對荷莫茲海峽的管轄權。

隨著川普要求伊朗談判結束戰爭的周五期限僅剩幾天，目前談判現狀以及達成協議的可能性仍存在諸多疑慮。

CNN報導，副總統范斯本周末可能前往巴基斯坦參加針對伊朗問題的談判。萊維特對此說：「目前局勢仍有變數，在白宮正式宣布之前，不應將任何關於會議的揣測視為定論。」

隨著戰事即將打滿四周，雙方重新展開口水戰試圖逼迫對方和談，但攻擊行動仍未間斷。伊朗國營新聞電視台（Press TV）報導，境內的布希爾（Bushehr）核電廠遭到砲火襲擊。

知情人士向彭博透露，德黑蘭當局已開始對通過荷莫茲海峽的部分商船徵收過境費。根據各案情況，每趟航程要求的費用最高200 萬美元。

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