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一洲焦點／川普邊談邊增兵 伊朗為何還不低頭

伊朗外長嗆川普：要求無條件投降如今卻想談判 形同承認失敗

編譯周辰陽／即時報導
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伊朗外交部長阿拉奇2月17日抵達瑞士日內瓦聯合國歐洲總部，出席裁軍會議。(歐新社)
伊朗外交部長阿拉奇2月17日抵達瑞士日內瓦聯合國歐洲總部，出席裁軍會議。(歐新社)

美國白宮表示美伊談判仍在進行，但伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）25日對此表示質疑。他指出，美方此前要求「無條件投降」，如今卻轉而談論談判，等同承認失敗；並強調德黑蘭無意與華府談判，將持續戰鬥。

CNN與法新社報導，阿拉奇在國營伊朗伊斯蘭共和國廣播公司（IRIB）播出的電視訪問中表示，美國近日透過他所稱的「友好國家」向德黑蘭傳遞多項訊息，但強調這些接觸並不構成談判。他說：「美國人不是說過要『無條件投降』嗎？那現在為什麼又開始談判？」

阿拉奇進一步指出：「他們現在談判，恰恰就是承認失敗。」並強調，美伊兩國透過訊息往來，伊朗僅回應警告或表明立場，這不叫談判或對話，只是訊息交換。他說，相關訊息正透過「友好國家」或其他人士傳遞，內容多為各種構想，已轉達給最高層，若需要作出立場，將會對外宣布。

他表示：「目前，我們的政策是持續抵抗。我們無意談判，到目前為止沒有任何談判發生，我認為我們的立場完全出於原則。」

阿拉奇還表示，儘管伊朗或許能獲得聯合國安理會背書的安全保障，但德黑蘭已透過戰爭為自身建立保障。他說：「在這場戰爭中，我們向世界展示，沒有人可以挑釁伊斯蘭共和國；事實上，我們為自己建立了一道安全屏障，讓全世界明白，挑釁伊斯蘭共和國、玩弄我們的利益，將付出沉重代價。」

他稍早還引用NBC新聞報導指出，呈給美國總統川普看的影片經過篩選、強調美軍打擊成果。他批評，這場戰爭每天都被「販售」給美國民眾，甚至連總統本人也在其中。

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