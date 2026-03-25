白宮堅持軍事行動時間表不變 美伊戰事可望4月落幕

美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。(記者陳熙文／攝影)

川普 總統近日聲稱與伊朗 正展開談判，白宮 25日稱伊朗獲得第二次與美國合作的機會，盼伊朗永久放棄取得核子武器的野心，同時停止對美國和其盟友的威脅，若伊朗不肯接受現實，川普將加倍痛擊伊朗。

美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，美國當初預計軍事行動會持續4到6周，現在美軍的進度超前；被問及美國的軍事行動是否預期會在川習會之前進入尾聲或結束，李維特維持原時間表的說法，等於美方估計戰事可望在4月落幕。

美國於2月最後一天對伊朗展開「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），25日進入行動第4周，白宮25日舉行記者會，李維特指出，美軍已經打擊超過9000伊朗目標，不但伊朗的飛彈和無人機攻擊已經減少約90%，美軍也已經摧毀伊朗的海軍，摧毀超過140艘軍艦，其中包括近50艘布雷艦；李維特說，這是自二戰以來，在3周內對一國海軍最大的毀滅行動，並指出，美軍已經非常接近達成核心目標。

川普近日聲稱已經與伊朗領導層展開談判，不過遭到伊朗官方否認，包括伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）也對此做出否認，但川普堅持美伊之間已打開談判窗口，並稱伊朗之所以否認是因為上下聯繫出了問題。

川普24日表示，伊朗正與美國對話，並認為伊朗講話有理（talking sense）；川普表示，衝突的起源就是伊朗不能擁有核子武器，美方也向伊朗傳遞這個訊息；川普說，他不想提前說出結果，但川普指出，伊朗已經同意他們永遠不會擁有核武。

根據紐約時報報導指出，美國已向伊朗提出包含15個要點的終戰計畫，其中包括對其核計畫的嚴格限制以及重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）；報導援引兩位不具名官員指出，該提議是透過有意出面調解的巴基斯坦轉交伊朗。

李維特25日則稱白宮並未證實這項15點計畫，李維特雖然承認報導內容含有部分事實，但並非全部屬實；李維特不願說明談判細節，僅表示談判仍在進行中。

李維特表示，伊朗正在尋找退場出口，並指出，伊朗在21日表明希望與美國談判，川普也願意傾聽；李維特說，伊朗獲得第二次與川普合作的機會來永久放棄取得核武的野心，並停止對美國和美國盟友的威脅；李維特說，川普永遠傾向選擇和平，不需要再有更多的死亡和破壞。

不過李維特也警告說，如果伊朗不願接受現實，了解到他們已經被打敗了，川普將會確保他們遭受更嚴重、前所未有的打擊，「伊朗不該再次做出錯誤的判斷」。

至於川習會確定延至5月中旬，有媒體詢問戰事是否會在川習會前進入尾聲或結束，李維特說，美國一直都是估算軍事行動會持續4到6周，要求記者自己算一下；根據4到6周的時間表，戰事可望在4月落幕。

以色列「新消息報」（Yedioth Ahronoth）暨其「新消息報網站」（Ynet）近日報導，一位以色列官員不具名指出，華府將4月9日訂為終戰日。