我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗證實巴基斯坦轉交美提案 不排除在巴國、土耳其談

伊朗媒體：拒接受美國停火協議 油價重返100美元

以色列軍方對德黑蘭發動新一波攻擊

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列軍方25日對德黑蘭發動新一波攻擊。（路透）
以色列軍方25日對德黑蘭發動新一波攻擊。（路透）

紐約時報報導，就在川普總統接受巴基斯坦居間為伊朗戰爭斡旋和平之際，以色列軍方25日對德黑蘭發動新一波攻擊。伊朗半官方媒體「梅爾通訊社」(Mehr News Agency)報導，伊朗軍方25日表示，已對美軍航空母艦「林肯號」(USS Abraham Lincoln)發射巡弋飛彈。

以色列國防部25日發表聲明說，國防部長卡茲(Israel Katz)、以色列國防軍(IDF)參謀總長薩米爾(Eyal Zamir)批准對伊朗及黎巴嫩境內新增目標的攻擊行動。

聲明指出，2月28日戰爭爆發以來，以色列軍方已對伊朗全境發射1萬5000多枚飛彈，是2025年6月對伊戰爭12天期間發射數量的4倍多。

以色列軍方在25日中午過後宣布，已完成針對伊朗政府位於德黑蘭的基礎設施新一波攻擊。以軍戰機24日轟炸位於伊斯法罕(Isfahan)的伊朗生產工業，包括外傳負責幫伊朗海軍研發潛艇與支援系統的設施。

川普24日表示，伊朗對「林肯號」發射百餘枚飛彈，不過「每一枚都被擊落」。

伊朗戰火持續的同時，美國與伊拉克的關係也出現緊張。

伊拉克軍方發言人說，伊拉克總理指示外交部召見美國駐巴格達大使館臨時代辦，遞交一份「措辭強烈的抗議信函」。

伊拉克總理蘇達尼(Mohammed Shia al-Sudani)的社群媒體帳號貼出軍方發言人的聲明。

阿拉伯聯合大公國表示，防空系統25日攔截9架無人機的侵襲。

另一方面，以色列軍方表示，24日晚間襲擊黎巴嫩境內多個民兵組織真主黨(Hezbollah)目標，包括首都貝魯特郊區的一個指揮中心以及幾座加油站。

▼收聽一洲焦點Podcast：

社群媒體 伊拉克 伊朗

上一則

金正恩自認核武強權 稱「伊朗挨打 證明核武必要性」

下一則

伊朗媒體：拒接受美國停火協議 油價重返100美元

延伸閱讀

中東戰爭最新進度／川普伊朗各說各話 以色列總理：繼續轟

中東戰爭最新進度／川普伊朗各說各話 以色列總理：繼續轟
德黑蘭突大停電傳爆炸 伊朗革命衛隊報復清單驚見這國核電廠

德黑蘭突大停電傳爆炸 伊朗革命衛隊報復清單驚見這國核電廠
伊朗反嗆川普：若電廠遇襲將完全關閉荷莫茲 還會攻擊基礎設施

伊朗反嗆川普：若電廠遇襲將完全關閉荷莫茲 還會攻擊基礎設施
以色列總參謀長：對黎巴嫩擴大推進地面攻勢

以色列總參謀長：對黎巴嫩擴大推進地面攻勢

熱門新聞

專家認為，伊朗可能採用消耗戰戰勝美國。（歐新社）

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

2026-03-21 17:35
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
瑞士日內瓦拍攝的世衛組織總部。（新華社檔案照）

阿根廷正式退出世界衛生組織

2026-03-17 14:41
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15
圖為8日伊朗飛彈襲擊以色列特拉維夫，造成5人受傷。(新華社)

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施

2026-03-21 21:44

超人氣

更多 >
好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...
張雪峰遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？

張雪峰遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？
不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判

不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判
被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣

被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣