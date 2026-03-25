中東大亂 每天4000至5000航班取消 埃及成歐亞非中轉站

由於連接歐亞的航線受中東戰事嚴重影響，埃及近日成為歐亞非三洲國際航班的主要中轉站。（新華社）

近期中東地區因伊朗戰事，連接歐亞的航線受到嚴重影響，多個區域的空域關閉，造成空中交通中斷，每天有4000至5000個航班取消。埃及 民航部長說，埃及現已成為歐亞非三洲國際航班的主要中轉站。

中央社引述「埃及獨立報」（Egypt Independent）報導，埃及民航部長赫夫尼（Sameh El-Hefny）表示，埃及具有連接歐亞非三大洲的優越戰略位置，現透過提供安全的領空通道，在全球航班於三大洲的連通性上發揮關鍵作用，成為三大洲國際航班的主要中轉站。

航班追蹤數據顯示，數千架原經中東地區的飛機被迫改變航線，部分飛機改飛往北非的機場，特別是「開羅國際機場」已成為航班改道和國際航班過境的中心樞紐。

赫夫尼強調，埃及民航部正與埃及航空密切協調，追蹤飛越埃及領空的飛機，並即時監控中東局勢事態發展，以確保最高的航空安全標準，並會視需要隨時調整，包括更改航線或重新安排特定航班。

報導指出，伊朗日前宣布，除非美國對伊朗領土發動攻擊，否則伊朗不會以阿拉伯國家為目標，因此目前區域內的空域，已出現逐步重新開放的跡象。

目前埃及航空宣布恢復每日四班飛往杜拜、阿布達比和沙迦的航班。荷蘭皇家航空則表示，一旦局勢穩定，將逐步恢復海灣地區航線。德國漢莎航空也正評估，未來幾周內恢復飛往杜拜、利雅德和杜哈航線的可能性。

土耳其航空將繼續營運部分區域航線，並隨時調整飛行路線，以避開緊張空域。阿聯酋航空和阿提哈德航空將繼續飛往大部分目的地的國際航班，並與各國航空當局保持溝通，視局勢調整航班時刻表，以確保乘客安全。

埃及航空業專家估計，國際航班全面恢復標準航線，需要二到四周時間。

此外，據法新社報導，德國航空巨擘漢莎航空（Lufthansa）與香港國泰航空（Cathay Pacific）相繼宣布，延長停飛往返中東多個航點的時間。

漢莎航空23日晚間表示，旗下所有中東航線將取消至4月底。漢莎航空集團成員包括歐洲之翼（Eurowings）、奧地利航空（Austrian）、瑞士航空（Swiss）、布魯塞爾航空（Brussels Airlines），以及近期入股的義大利國家航空（ITA Airways）。

漢莎航空進一步說明，旗下多數航空公司往返德黑蘭、貝魯特、利雅德及阿布達比等地的航班，將暫停至10月24日；至於往返杜拜與特拉維夫的服務，則取消至5月31日。

國泰航空則宣布往返杜拜與利雅德的航班將延長停飛1個月，至5月31日止。為了因應前往歐洲的市場需求激增，已增加前往倫敦的航班，並將增加香港往返巴黎及蘇黎世的加班機。