美擬26日啟動談判 以色列憂「美伊似在醞釀某事」

美國總統川普24日在白宮橢圓辦公室舉行的國土安全部長穆林宣誓就職儀式上發表談話。(歐新社)

美國已透過中間人巴基斯坦 向伊朗提出一項包含15點內容的停戰方案，並同步向以色列說明，宣稱伊朗已同意多項關鍵條件，但目前沒有任何具體證據顯示確有其事。兩名知情人士向Axios透露，美國與一組區域調解國正討論，最快可能於26日與伊朗舉行高層和平談判，目前仍在等待德黑蘭回應。

Axios指出，美國總統川普 有意結束這場戰爭，但伊朗對荷莫茲海峽的封鎖，使任何撤出策略更加複雜。兩名以色列消息人士表示，以色列總理內唐亞胡擔心，川普可能達成一項遠低於以色列目標的協議，不僅包含重大讓步，也可能限制以色列對伊朗發動攻擊的能力。另有第三名消息人士指出，以色列領導階層對伊朗是否真的提出美方所稱的讓步抱持懷疑。

巴基斯坦與埃及、土耳其 在德黑蘭與華府之間傳遞訊息，並表示若雙方同意，將「準備好且感到榮幸」主辦和平談判。川普也在真實社群轉發相關訊息，顯示有意推動這場峰會。若峰會計畫成形，副總統范斯可能參與其中。不過一名知情人士指出，「目前還不清楚是否真的有談判內容可談，所有人都在試圖確認這件事是否為真」。

美方官員指出，伊朗政府目前陷入混亂，內部溝通困難。新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的狀況不明，也加劇外界對決策權歸屬的疑問。同時，一些伊朗官員聲稱，川普只是透過宣稱外交進展來穩定市場，並為軍事行動爭取時間。美國也正準備升高衝突的選項。一名美方官員透露，第82空降師的指揮單位已接獲指示部署至中東，並將帶領一個由數千名士兵組成的步兵旅，使美國在可能的地面行動上擁有更大操作空間。

美國向伊朗提出的15點停戰方案，內容大致延續先前在日內瓦核談判中提出的要求。美方特使威科夫告訴川普，伊朗已在多項關鍵議題上同意讓步，包括放棄高濃縮鈾庫存。一名美方消息人士指出，這將是重大讓步，但目前不清楚德黑蘭是否真的有人具權力做出此承諾。他表示：「威科夫與庫許納試圖建立可信的談判管道，但現在判斷結果仍言之過早，也不確定是否真的存在可行的溝通管道。」

伊朗政權過去曾拒絕多項美方要求，以色列情報機構認為，美伊立場仍存在重大落差。即便在川普政府高層，也只有極少數人清楚對伊接觸的進展。一名消息人士指出，威科夫與庫許納直接與川普溝通，其他人知情甚少。以色列近期蒐集到情報顯示，美伊之間「似乎正在醞釀某些事情」，但具體內容仍不明。

一名以色列消息人士與另一名知情人士表示，美國正在等待伊朗方面，可能是穆吉塔巴本人，決定是否於本周展開談判。目前尚不清楚談判代表將是范斯與伊朗國會議長卡利巴夫，還是由較低層級官員出面。其中一個調解國提議先實施臨時停火，以利進行詳細談判，但兩名以色列官員表示，川普政府目前傾向在戰火中談判，以維持談判籌碼。不過，不論談判是否展開，美國與以色列官員預計戰事仍將持續兩至三周。