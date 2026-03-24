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不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判

編譯盧思綸／即時報導
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川普(右)24日稍早表示，他外交團隊的所有核心成員都已參與談判。左為白宮特使威科夫。(美聯社)
川普(右)24日稍早表示，他外交團隊的所有核心成員都已參與談判。左為白宮特使威科夫。(美聯社)

CNN引述兩名消息人士報導，伊朗已向川普政府表達，不想再與白宮特使威科夫及川普女婿庫許納談判，點名希望由美國副總統范斯重啟談判。

這項經由秘密管道轉達給美方的訊息顯示，伊朗認為，先前伊美談判破裂後美國動武，彼此信任已出現缺口，若由威特科夫與庫許納參與討論，恐怕不會有成果。

消息人士稱，相較於威科夫、庫許納甚至是國務卿魯比歐，范斯被視為較具同理心、有意願推動停火的人物。還有一名消息人士說：「外界看法是，范斯會有意盡快把這場衝突收尾。」

不過，區域各方清楚，若由范斯親自投入談判，風險也不小，因為要談出這場衝突的結束方案並不容易。

伊朗已向川普政府表達，希望由美國副總統范斯(圖)重啟談判。(路透)
伊朗已向川普政府表達，希望由美國副總統范斯(圖)重啟談判。(路透)

消息人士表示，尤其是威特科夫仍深度參與美方相關事務，而伊朗方面最後很可能也別無選擇，只能與川普政府派出的任何談判代表接觸。第二名消息人士說：「川普政府決定派誰出面，伊朗都得打交道，但這不代表伊朗沒有偏好的人選。」

川普24日稍早表示，他外交團隊的所有核心成員都已參與談判。白宮發言人李維特告訴 CNN，由誰代表美國談判，決定權在川普手上。

李維特說：「由誰代表美國進行談判，是川普總統、而且只有川普總統能決定。正如總統今天所說，副總統范斯、國務卿魯比歐、特使威特科夫，以及庫許納先生都將參與其中。」

消息人士表示，美伊本周稍晚在巴基斯坦舉行會談的可能性仍然存在，但就連主張促成這場會談的人，也懷疑它最後是否真的會成行。

范斯 魯比歐 川普

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