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川普能否與伊朗達成停戰協議？

聯合國人權機構將辯論 聚焦伊朗襲波灣國家

中央社／日內瓦24日綜合外電報導
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美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗之後，伊朗鎖定以色列及海灣國家展開反擊。聯合國人權理事會明天將罕見地舉行緊急辯論，聚焦伊朗的打擊行動與這些行動對平民的影響。

法新社報導，巴林代表6個波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council, GCC）成員國與約旦，要求聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council, UNHRC）召開這場辯論，但此舉令德黑蘭當局大為不滿。

這場辯論的題目是「伊朗最近針對巴林、約旦、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國發動軍事侵略…並鎖定平民與民用基礎設施，而這些攻擊已奪走數條無辜人士的性命」。

巴林大使阿布杜拉（Abdulla Abdullatif Abdulla）今天主張，「我們這些國家並非武裝衝突的一方，也未參與任何軍事侵略或攻擊…伊朗這些攻擊針對平民及民用基礎設施，產生大量無辜的受害者」。

他也表示，「波斯灣合作理事會與約旦先前嘗試促進對話，並確認他們不會攻擊伊朗…儘管如此，我們仍持續成為攻擊目標」，並形容這些攻擊「錯誤且不可接受」。

提議辯論的國家已提出一份決議草案，內容包含「以最強烈的措辭譴責極其嚴重的攻擊」，並譴責德黑蘭當局試圖封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的行動等。不過，草案並未提及以色列或美國。

對此，伊朗主張，這項請求「蓄意忽視美國與以色列政府針對伊朗持續發動侵略性戰爭」。伊朗代表也批評這類辯論「明顯不公、在法律上站不住腳且完全脫離現實」。

伊朗代表主張，「顯而易見，如果波斯灣沿岸國家及約旦未允許美軍使用其領土進行侵略行動，區域內的美軍基地及設施就不會成為合法目標。」

伊朗 以色列

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