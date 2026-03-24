伊朗外長：荷莫茲海峽對所有人開放 交戰國不在列

伊朗外交部長阿拉奇。(路透)

新華社報導，中國外長王毅 今晚與伊朗 外長阿拉奇通電話，而稍早中國政府中東問題特使翟雋也在北京會見以色列 駐中大使貝以理。阿拉奇向王毅說，荷莫茲海峽「對所有人開放，船隻可以安全通過，但正在交戰的國家不在考慮之列」。

雖然中方外交官員今天先後與以色列大使與伊朗外長接觸，但在新華社報導中，僅對王毅與阿拉奇（Abbas Araghchi）的通話有較詳細說明；至於翟雋與貝以理（Eliav Belotsercovsky）的會談，僅簡短提到「雙方就當前中東地區緊張局勢交換意見」，具體內容隻字未提。

根據報導，阿拉奇首先向王毅通報波斯灣地區局勢發展演變的最新情況，並感謝中方提供緊急人道主義援助，且表示伊朗人民更加團結在一起，抵禦外來侵略行徑，維護國家主權和獨立。

阿拉奇稱，伊方致力於實現「全面停戰」而不僅僅是暫時停火。荷莫茲海峽「對所有人開放，船隻可以安全通過，但正在交戰的國家不在考慮之列」。希望各方採取的舉措有利於推動局勢降溫而非升級衝突，並期待中方為促和止戰繼續發揮積極作用。

王毅則向阿拉奇重申中方原則立場，並強調所有熱點問題都應透過對話談判解決，而不應使用武力。「談起來總比打下去好」，這符合伊朗國家和人民的利益，也呼應了國際社會普遍願望。

王毅說，希望各方抓住一切和平機會和窗口，盡快啟動和談進程。中方將繼續「秉持客觀公正立場，反對侵犯別國主權」，積極勸和止戰，致力於地區和平穩定。

▼收聽一洲焦點Podcast：