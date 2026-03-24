我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定

巴基斯坦總理發文稱願辦美伊會談 川普截圖轉發

談判姿態轉硬 伊朗消息人士：談不談要革命衛隊說了算

編譯高詣軒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗飛彈空襲以色列中部後，24日在以國特拉維夫可見冒出灰煙。路透
伊朗飛彈空襲以色列中部後，24日在以國特拉維夫可見冒出灰煙。路透

路透24日引述3位伊朗高階消息人士報導，伊朗的談判姿態自開戰以來已強硬許多，且伊朗伊斯蘭革命衛隊對決策的影響力日增；美伊若認真談判，伊朗將要求美國做重大讓步。

消息人士說，伊朗不僅將要求結束戰爭，還會要求美國保證不再採取對伊朗軍事行動、賠償戰爭損失，伊朗也想要荷莫茲海峽的正式控制權；這些對美國總統川普很可能是紅線。此外，伊朗將拒絕討論為其彈道飛彈計畫施加任何限制；該問題在美伊戰前的會談，就一直是伊方紅線。

消息人士也說，伊朗目前僅與巴基斯坦、土耳其和埃及，初步討論是否具備與美國就結束戰爭進行談判的基礎。

一位歐洲官員23日說，美伊雖沒直接談判，但埃及、巴基斯坦和波斯灣國家正代為傳遞訊息。一位巴國官員和另一位消息人士23日也說，關於結束戰爭的直接會談本周可能在巴基斯坦舉行。

伊朗消息人士說，若這類會談成行，伊朗將派國會議長卡利巴夫和外交部長阿拉奇出席，但一切決定最終都要由強硬派的革命衛隊來做。

以色列的消息人士也對達成協議的可能性存疑。3位以色列高官24日說，川普雖似乎決心達成協議，但美國可能要求伊朗結束彈道飛彈和核計畫，伊朗不太可能答應。

伊朗發射彈道飛彈並實質封鎖荷莫茲海峽，是其對美以攻勢的最有效回應。分析家說，若放棄這些權利，伊朗面對進一步攻擊時將無力防禦。

伊朗消息人士說，伊朗國內的種種隱憂，也限制德黑蘭在談判能發揮的空間，這包括革命衛隊影響力日增，以及當局已對民眾自稱具備戰爭韌性，又加上領導高層局勢不穩，新任最高領袖穆吉塔巴自上任以來還未公開露面。

▼收聽一洲焦點Podcast：

土耳其 以色列 彈道飛彈

上一則

阿聯斡旋 阿富汗釋放美國公民語言學研究員柯益爾

延伸閱讀

傳美伊本周可能在巴基斯坦首都直接談判 范斯將參與

傳美伊本周可能在巴基斯坦首都直接談判 范斯將參與
要美國別被牽著鼻子走？以色列打擊伊朗「絕不罷休」 傳土耳其急揪團盼停火

要美國別被牽著鼻子走？以色列打擊伊朗「絕不罷休」 傳土耳其急揪團盼停火
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判
伊朗官媒：美用談判假消息挑撥 目的是誘殺議長卡利巴夫

伊朗官媒：美用談判假消息挑撥 目的是誘殺議長卡利巴夫

熱門新聞

專家認為，伊朗可能採用消耗戰戰勝美國。（歐新社）

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

2026-03-21 17:35
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
瑞士日內瓦拍攝的世衛組織總部。（新華社檔案照）

阿根廷正式退出世界衛生組織

2026-03-17 14:41
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15
圖為8日伊朗飛彈襲擊以色列特拉維夫，造成5人受傷。(新華社)

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施

2026-03-21 21:44

超人氣

更多 >
大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯
紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
4生肖4月財運看俏 他對市場即時反應賺更多

4生肖4月財運看俏 他對市場即時反應賺更多
紐約華男60萬買法拍屋 卡在一份離奇契約「門都進不去」

紐約華男60萬買法拍屋 卡在一份離奇契約「門都進不去」
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判