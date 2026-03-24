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伊朗為鎮壓異議人士打造天羅地網監視系統 結果被以駭入

記者顏伶如／即時報導
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伊朗為了鎮壓異議人士而打造的天羅地網監視攝影系統。示意圖（路透）
伊朗為了鎮壓異議人士而打造的天羅地網監視攝影系統。示意圖（路透）

美聯社報導，根據洩密數據、公開資料、新聞報導以及知情人士訪問，伊朗為了鎮壓異議人士而打造的天羅地網監視攝影系統，被以色列駭入之後用來鎖定攻擊伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)，由此可見監視系統在戰爭期間可能淪為敵人發動攻擊的工具。

報導指出，隨著人工智慧(AI)進展，軍方與情報單位如今可以從海量監視器拍攝畫面篩選並鎖定目標。

哈米尼2月28日在美國與以色列聯合發動的攻擊行動中喪命之前，伊朗已經多次接到監視系統已遭入侵的警告。以色列從德黑蘭的街頭監視器追蹤到哈米尼行蹤，證明監視器被敵方駭入的嚴重後果。

德黑蘭監視器系統遭到入侵並非秘密，從2021年開始已有多次遭駭事件。一名伊朗國會議員去年公開警告，街頭監視器已被以色列入侵，構成國家安全威脅。

監視器產業研究公司IPVM研究主任希里(Conor Healy)指出，哈米尼之死凸顯了企圖鎮壓異議的政府如今面臨的安全困境。

希里說：「諷刺的是，威權國家為鞏固統治而建立的基礎設施，反而可能讓領導人更容易被想除掉他們的人看見。畫面有誰正在看，你能信任嗎？」

2019年，安全工程師馬拉裴斯(Paul Marrapese)發現，位於加州自家辦公室能輕鬆駭入數百萬個攝影機。

拉裴斯受訪時說，掃瞄結果顯示今年全球幾乎每個國家都有將近300萬個攝影機安全漏洞，光是伊朗大約有將近2000個。他表示，其中許多設備駭入難度極低，彷彿甕中捉鱉一樣簡單。

使用政府網絡建立、與外部網路隔絕的監視系統也不安全，只需一名內應就能突破防衛。

伊朗國會國家安全委員會副主席納巴維安(Mahmoud Nabavian)去年9月對伊朗媒體說：「我們十字路口所有攝影機都在以色列掌握中。」

杜哈研究院(Doha Institute for Graduate Studies)安全研究副教授塞盧姆(Muhanad Seloom)說，卡達等石油資源豐富的海灣國家，擔心石油設施恐在戰爭中成為攻擊目標，很早就對系統採取嚴密保護，但海灣官員直到最近才意識到街頭監視器也可能淪為武器。塞盧姆說：「為何伊朗領導階層開戰首日就被斬首，眾人議論紛紛。」

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