美令盟友護航荷莫茲海峽 日本民調逾半反對派自衛隊

美國駐聯合國大使22日宣稱，日本首相「已經承諾」派自衛隊馳援荷莫茲海峽，但遭到日本政府23日否認。(美聯社)

美國總統川普 近日要求盟友派出軍艦到荷莫茲海峽，以保護航經這條石油運輸要道的油輪。美國駐聯合國 大使22日宣稱，日本首相高市早苗「已經承諾」派自衛隊馳援，但日本政府23日否認此事。日媒的最新民調顯示，逾半的受訪者認為「不應該派出自衛隊」。

日本朝日電視台23日報導，全日本新聞網（ANN）本月21日與22日實施的民意調查詢問受訪者為了因應伊朗 情勢，並確保周邊地區安全，是否應出動自衛隊前往當地時，有9%的受訪者認為「應該在停戰前派遣」，有32%認為「應該在停戰後派遣」，認為「不應該派遣」的比率達52%。

另外，關於是否支持美國與以色列聯手攻擊伊朗，僅7%的受訪者「支持」，多達86%「不支持」。

關於本月19日在美國首都華盛頓舉辦的日美領袖會談，64%民眾「正面評價」，21%「不予評價」。高市內閣支持率部分，較上個月增加3.2個百分點，來到65.2%。

中央社報導，美國與以色列聯手攻擊伊朗之後，德黑蘭當局幾乎封鎖荷莫茲海峽，導致這條能源運輸要道陷入癱瘓。而身為美國盟友的日本，近來承受川普要求協助維護荷莫茲海峽安全的壓力。

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）22日宣稱，日本首相高市早苗「已經承諾」派自衛隊馳援，但日本政府23日否認此事。

瓦爾茲22日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目被問及美國是否會以武力重啟荷莫茲海峽，或要求其他國家採取這種行動時回應，「我認為兩者都有可能。這並非必然互斥」。日本「朝日新聞」解讀，瓦爾茲言下之意是這可能涉及美國以及使用這處海峽的各國。

瓦爾茲被問及多國協助的時機，是否是在美國與以色列的軍事作戰結束後時回應「我們剛獲得日本首相承諾提供海上自衛隊部分（支援）」，並主張「盟國開始改變態度，回到應有的立場。」不過他並未提到具體的協助時機。

時事通信社報導，對此，日本內閣官房長官木原稔23日在記者會否認此事稱，「日本並未做出什麼具體承諾」。

綜合共同社、日本經濟新聞報導，日本外相茂木敏充22日稱，美國和以色列與伊朗實現停火後，日本可能派遣自衛隊到荷莫茲海峽掃雷。

高市早苗19日與美國總統川普會晤，消息人士稱，川普在閉門會議上再次向高市施壓，要求日本自衛隊參與荷莫茲海峽「護航」，高市早苗向川普說明日本參與此類行動的法律限制。日媒指出，將自衛隊部署至海外涉嫌違反日本憲法第九條。

茂木稱，高市訪美期間表示派遣自衛隊「護航」存在法律制約，「川普總統當時點頭，感覺是在表示認同」。他強調，日方並未作出具體承諾。日媒指出，根據日本憲法第九條，一般情況下不允許將自衛隊派往海外，除非認定存在「存亡危機事態」或可能導致日本受到直接武力攻擊的「重要影響事態」，但二者均無先例。