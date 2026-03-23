川普對伊朗急踩煞車 CNN：宣布時機有盤算 談關稅也用這招

川普總統23日抵達安德魯斯空軍基地。(美聯社)

CNN分析指出，川普總統23日在自己設下的48小時最後通牒只剩約12小時之際，突然宣布暫緩打擊伊朗能源設施。由於他再度選在美股開盤前釋出重大政策訊號，加上過去多次重要表態也常落在盤前、盤後或周末等敏感時點，外界因此質疑，川普在戰時的決策安排，是否也刻意配合市場節奏操作。

川普這次延後對伊朗紅線的時機格外引人注目。由於他是在23日美市開盤前不久宣布，這個時機被認為不僅有外交考量，也可能意在避免市場預期戰事升級而再度重挫。原本市場預料23日將面臨劇烈震盪，但隨著他改口，23日市場反而強勁上漲。

更耐人尋味的是，當時其實還有約12小時可進一步確認伊朗是否真有談判意願，但川普選擇在開盤前先釋出消息，並把最後期限順勢延到周末收盤之後。

川普再度TACO，指「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out），最具代表性的案例是他去年4月2日「解放日」宣布對等關稅 。當天記者會原定美東時間下午4時舉行，但川普直到市場下午4時30分收盤後，才公布具體內容；而關稅生效時間也被安排在4月5日周六午夜過後，也就是市場休市期間。之後在股市慘跌一周後，川普又在開盤後不久發文安撫投資人，隔天更宣布對幾乎所有超過10%的關稅暫停90天，帶動股市寫下自2008年以來最佳單日表現。

類似情況之後也一再重演，包括川普曾在周五收盤後20分鐘宣布對中國大陸課徵130%關稅，並將生效日訂在周六；也曾在市場開盤前20分鐘表示，不會以「過度的實力和武力」奪取格陵蘭 。

這種做法在政商界並不罕見。企業常選在盤前或盤後發布可能影響股價的消息，讓投資人先消化資訊；政府或企業也常在周五晚間拋出不利消息，藉此淡化衝擊，這種手法被稱為「放消息」（news dumps）。

事實上，川普當初宣布對伊朗發動第一波攻擊時，也是等到周五收盤後才對外公布，並於2月28日周六凌晨約2時30分透過影片證實行動。3月9日周一下午，他對媒體表示，這場戰爭「已經非常完整，差不多了」，相關報導一出，原本疲弱的市場立刻上漲；但等到收盤後，他在共和黨 集會上卻改口稱，「我們已經在很多方面贏了，但我們贏得還不夠」。

現在，川普又在周一開盤前宣布，外界因此更加懷疑，他的戰時訊號是否也像其他政策一樣，刻意配合市場節奏操作。