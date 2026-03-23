我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

OnlyFans老闆43歲癌逝 生前身價47億美元、日賺190萬

北京中學老師精準預言美伊開戰 網友：比「盲眼龍婆」還神

川普對伊朗急踩煞車 CNN：宣布時機有盤算 談關稅也用這招

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統23日抵達安德魯斯空軍基地。(美聯社)
川普總統23日抵達安德魯斯空軍基地。(美聯社)

CNN分析指出，川普總統23日在自己設下的48小時最後通牒只剩約12小時之際，突然宣布暫緩打擊伊朗能源設施。由於他再度選在美股開盤前釋出重大政策訊號，加上過去多次重要表態也常落在盤前、盤後或周末等敏感時點，外界因此質疑，川普在戰時的決策安排，是否也刻意配合市場節奏操作。

川普這次延後對伊朗紅線的時機格外引人注目。由於他是在23日美市開盤前不久宣布，這個時機被認為不僅有外交考量，也可能意在避免市場預期戰事升級而再度重挫。原本市場預料23日將面臨劇烈震盪，但隨著他改口，23日市場反而強勁上漲。

更耐人尋味的是，當時其實還有約12小時可進一步確認伊朗是否真有談判意願，但川普選擇在開盤前先釋出消息，並把最後期限順勢延到周末收盤之後。

川普再度TACO，指「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out），最具代表性的案例是他去年4月2日「解放日」宣布對等關稅。當天記者會原定美東時間下午4時舉行，但川普直到市場下午4時30分收盤後，才公布具體內容；而關稅生效時間也被安排在4月5日周六午夜過後，也就是市場休市期間。之後在股市慘跌一周後，川普又在開盤後不久發文安撫投資人，隔天更宣布對幾乎所有超過10%的關稅暫停90天，帶動股市寫下自2008年以來最佳單日表現。

類似情況之後也一再重演，包括川普曾在周五收盤後20分鐘宣布對中國大陸課徵130%關稅，並將生效日訂在周六；也曾在市場開盤前20分鐘表示，不會以「過度的實力和武力」奪取格陵蘭

這種做法在政商界並不罕見。企業常選在盤前或盤後發布可能影響股價的消息，讓投資人先消化資訊；政府或企業也常在周五晚間拋出不利消息，藉此淡化衝擊，這種手法被稱為「放消息」（news dumps）。

事實上，川普當初宣布對伊朗發動第一波攻擊時，也是等到周五收盤後才對外公布，並於2月28日周六凌晨約2時30分透過影片證實行動。3月9日周一下午，他對媒體表示，這場戰爭「已經非常完整，差不多了」，相關報導一出，原本疲弱的市場立刻上漲；但等到收盤後，他在共和黨集會上卻改口稱，「我們已經在很多方面贏了，但我們贏得還不夠」。

現在，川普又在周一開盤前宣布，外界因此更加懷疑，他的戰時訊號是否也像其他政策一樣，刻意配合市場節奏操作。

格陵蘭 共和黨 關稅

上一則

川普對伊朗48小時通牒髮夾彎關鍵：多國調停人居中斡旋建立管道

延伸閱讀

川普喊有共識卻被伊朗打臉 專家：恐是虛晃一招

川普喊有共識卻被伊朗打臉 專家：恐是虛晃一招
金價閃崩8%後Ｖ型大反彈 回升至4400美元之上

金價閃崩8%後Ｖ型大反彈 回升至4400美元之上
中東戰爭最新進度／川普伊朗各說各話 以色列總理：繼續轟

中東戰爭最新進度／川普伊朗各說各話 以色列總理：繼續轟
油價暴跌10%摜破100美元 川普：油價會像石頭掉下來

油價暴跌10%摜破100美元 川普：油價會像石頭掉下來

熱門新聞

日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
專家認為，伊朗可能採用消耗戰戰勝美國。（歐新社）

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

2026-03-21 17:35
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02

超人氣

更多 >
「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟
越南祖母加這調料 白米飯吃光光

越南祖母加這調料 白米飯吃光光
美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒

美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒