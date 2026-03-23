以色列兩年戰爭代價「GDP蒸發8.6%」 伊朗戰事的帳單還沒算

以色列央行估算，兩年戰事已損失約570億美元，GDP蒸發8.6%，但與伊朗衝突的成本仍未納入。(歐新社)

以色列央行 周一發布最新報告指出，受與哈瑪斯在加薩走廊近兩年的戰爭影響，在截至2025年的兩年間損失1,770億謝克爾（約570億美元），相當於全年國內生產毛額（GDP）的8.6%。數據顯示，以色列在持續衝突下所付出的經濟代價。

報告特別聚焦於2023年哈瑪斯突襲以色列後爆發、直至去年10月停火的加薩戰爭。研究結果也涵蓋同期在黎巴嫩 境內的軍事行動，但尚未計入近期已進入第四周的美以對伊朗 戰爭相關開支。在對伊朗的軍事行動中，以色列每日進行空襲，同時抵禦報復性攻擊。

報告並指出，2025年6月以色列與伊朗為期12天的衝突，造成經濟產出損失約占GDP的0.3%。

以色列內閣本月已批准修訂後的2026年國家預算，新增130億美元以支應戰爭開支。

以色列央行指出，戰爭打亂了原有的財政規劃。央行總裁Amir Yaron在記者會上表示，在當前衝突爆發前，原估今年經濟成長率為5.2%，赤字目標為3.9%，原本可望穩定債務占GDP的比率；但隨著赤字目標上調、成長預測可能下修，債務占GDP比率將上升。

以色列與哈瑪斯在加薩交戰約兩年，軍事行動重創這片沿海地帶，目前以軍控制當地約一半領土。

以色列央行研究人員估算，戰爭期間，對八個立場較為批判的歐盟成員國出口下滑，2024年減少10億美元，2025年減少15億美元；對其他國家的貿易則增加。央行指出，政治立場可能正影響出口規模。