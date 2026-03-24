伊朗通膨嚴重…緊急發「1000萬」面額新鈔 僅值7.6美元

伊朗通膨嚴重，1000萬元里亞爾只值美元7.6元。圖為德黑蘭貨幣交易商在點鈔。(路透)

英國「每日電訊報」21日引述金融時報報導，由於戰爭和通貨膨脹飆升，主要生活必需品價格飛漲，伊朗 已發行面額1000萬里亞爾(Rial)的紙鈔。

該款鈔票會是伊朗發行的最高面額紙鈔，價值約7.6美元。伊朗中央銀行說，此舉將確保民眾獲得現金，但據報導，當地銀行目前允許民眾提款的金額有限。

由於伊朗與美國和以色列 的戰爭擾亂供應鏈和基礎設施，麵包和牛奶等主食價格進一步飆升。從宏觀角度來看，「1000萬里亞爾」仍微不足道。

總部在倫敦的波斯語衛星電視台「伊朗國際」稱，去年夏天，由於麵粉短缺和黑市價格，麵包師傅已被迫將一片扁麵包「Sangak」價格提高到10萬里亞爾以上。

此後伊朗通膨率進一步提高，不過當地的生活必需品價格相關數據難有可靠來源。伊朗統計機構的數據顯示，上個月年通膨率為47.5%，其中食品和飲料價格上漲105%。

德黑蘭正試圖將紙幣面額砍掉四個零。依照新方案，1000萬里亞爾將只值1000里亞爾。這也將納入新鈔設計的一部分，新鈔上數字只有前四位數字會用粗體字標示，角落則會顯示「1000」。