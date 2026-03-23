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德黑蘭突大停電傳爆炸 伊朗革命衛隊報復清單驚見這國核電廠

編譯盧思綸／即時報導
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伊朗首都德黑蘭23日遭遇空襲，可見部分區域竄出大片濃煙。（新華社）
伊朗首都德黑蘭23日遭遇空襲，可見部分區域竄出大片濃煙。（新華社）

以色列軍方23日稍早證實對伊朗發動新一波空襲，伊朗首都德黑蘭多個地區已停電且傳出劇烈爆炸聲。此前，川普威脅摧毀伊朗發電廠，伊朗人憂心全國恐陷入黑暗；同時，伊朗革命衛隊聲明若遇襲，將以牙還牙反擊，而半官方的法斯通訊社並公布一份潛在攻擊清單。

美國總統川普21日威脅伊朗48小時內重新開放荷莫茲海峽，否則將摧毀伊朗各地發電廠，且會從最大的一座電廠下手。伊朗軍方22日凌晨火速回絕，並放話若美方果真出手，伊朗將打擊以色列、美國及其盟友在中東的能源和海水淡化設施。

美東22日深夜，距離川普最後通牒倒數20小時，川普突發文喊話「以實力求和平」。不久後，伊朗革命衛隊23日透過法斯通訊社聲明，若電廠遇襲將以牙還牙，報復打擊以色列發電廠、區域內相關國家的供電設施，以及美國持有利益的經濟、工業與能源基礎設施；並且將無限期關閉荷莫茲。

華盛頓郵報報導，法斯通訊社23日並公布潛在攻擊設施清單，除了海水淡化廠，還有阿拉伯聯合大公國西部沙漠、靠近沙烏地阿拉伯邊境、擁有4座反應爐的巴拉卡核電廠（Barakah nuclear power plant）。伊朗官方媒體「米珊」（Mizan）也刊出這份清單。

美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）23日稍早接受倫敦波斯語電視台「伊朗國際」訪問表示，伊朗正從人口稠密地區發射飛彈與無人機，並暗示這些地區恐成為攻擊目標。他向伊朗民眾喊話，稱「目前應留在室內」，直到某個時刻如川普所說，收到明確訊號後再外出。

紐約時報報導，川普先前曾對伊朗人民喊話稱，援助即將到來，並鼓勵民眾起義；如今卻威脅摧毀發電廠，讓部分伊朗人批評，這無異於「要把伊朗打回石器時代」。

德黑蘭行動人士法提（Golshan Fathi）說，「切斷電力等同切斷生命線」，衝擊將波及汽油、銀行、供水、醫療、通訊，以及呼吸器、洗腎機等維生設備。

多名伊朗民眾直言，若美國真的摧毀這些基礎設施，不但不會贏得民心，反而可能激起更多人站到保衛國家的一邊。德黑蘭律師博哈尼（Mohsen Borhani）說，攻擊發電廠恐適得其反，反而壯大政府與反戰陣營。

伊朗其中一座最大的電廠是達馬萬德發電廠（Damavand power plant），供應德黑蘭省超過1/3電力，一旦遇襲，不僅政府運作將陷入混亂，逾1000萬居民生活也會受到嚴重衝擊。

川普 伊朗 以色列

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