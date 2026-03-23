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WSJ：石油、稀土、晶片 成新時代的強權武器

編譯廖振堯／綜合報導
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數十年來西方普遍認為地緣因素正逐漸淡出強權舞台，21世紀的贏家爭奪的是資本、科技、全球網路。伊朗戰爭再次提醒人們能源在全球經濟中的核心地位，進一步證明軍事和經濟力量依然根基於實體資源，從石油、稀土金屬，到晶片等工業產能。

華爾街日報報導，自衝突爆發以來油價已飆升50%，歐洲天然氣價格也幾乎翻了一倍。外交關係委員會(Council on Foreign Relations)地緣經濟研究中心主任菲什曼(Edward Fishman)表示人們都在談論一切數位化、軟體為王，但仍然有許多物理因素驅動著地緣政治，「近年來我們看到最有效的經濟戰手段莫過於中國禁運稀土。如今伊朗讓我們看到了諷刺之處：盡管美國擁有難以想像的能源獨立性，卻仍然受制於一個地理上的通道。」

川普政府大力推動開採頁岩油後，美國從石油進口大國轉型為世界最大的石油生產國。然而原油價格仍是全球統一，國內石油資源無法保護美國人免受國際衝擊。伊朗已有效癱瘓了荷莫茲海峽，這條水道通常是全球五分之一石油供應的必經之地。

中國去年利用其控制全球約90%稀土磁鐵供應的地位，在貿易談判中牽制了美國，透過切斷汽車、武器、電子產品所需金屬的供應，中國迫使美國工廠停工，進而使華府軟化要求。倫敦政治風險諮詢公司Azure Strategy合夥人高爾(Alice Gower)表示大國競爭回歸本質：誰控制著現代經濟和軍事賴以運轉的物質資源，「能源、關鍵礦產和工業產能不僅是經濟資產，更是槓桿。」

為了防止短缺，政府收購了礦業公司的所有權股份，並正在擴大彈藥生產。上個月，川普宣布推出一項120億元的關鍵礦產儲備計畫「Project Vault」；16日，美國與澳洲礦商萊納斯(Lynas)達成初步協議，以確保重稀土供應，這是中國主導的市場。

此外，美國政府敦促台積電等全球半導體公司在美國建立晶片工廠，以免亞洲衝突削弱美國工業。未來，各國可能會利用經濟壓力讓美國退縮，因為他們相信政治人物不會容忍價格飆升和短缺。而地理因素很少有快速解方，如繞過荷莫茲海峽需要新管道和全面軍事防禦，這需要數年時間才能建成；採購關鍵礦物有時意味著要在不穩定的環境中營運，例如剛果民主共和國或莫三比克。

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