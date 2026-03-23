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卡達氦氣停產 供應鏈中斷擾亂科技、醫療業

編譯中心／綜合報導
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卡達國營事業卡達能源公司在拉斯拉凡的液化天然氣工廠遭到伊朗攻擊，造成嚴重損害。(歐新社)
卡達國營事業卡達能源公司在拉斯拉凡的液化天然氣工廠遭到伊朗攻擊，造成嚴重損害。(歐新社)

伊朗日前攻擊卡達天然氣出口設施。由於該設施生產的氦氣對多項先進產業至關重要，此舉不僅衝擊全球能源市場，也可能擾亂科技產業供應鏈。

美聯社報導，氦氣是晶片製造、太空火箭以及醫療影像等產業關鍵材料。卡達供應全球三分之一氦氣，生產作業卻因中東戰爭停擺。近日伊朗攻擊卡達能源生產設施，進一步加劇供應疑慮。卡達國營天然氣公司表示，氦氣出口將減少14%。

卡達的氦氣由拉斯拉凡設施生產，是全球規模最大的液化天然氣廠。由於遭伊朗攻擊，卡達國營能源巨擘卡達天然氣公司早在2日已宣布停產液化天然氣及其副產品，拉斯拉凡18、19九日再度遭伊朗攻擊後，卡達天然氣公司表示設施「嚴重」受損，修復需時數年。

柯恩布魯斯氦氣諮詢公司總裁柯恩布魯斯說，最理想情況是六周後部分產能能恢復，但目前看來「非常不可能」。他說，中東開戰以來氦氣現貨價已翻倍，未來預計繼續上漲，亞洲用戶「現在還沒有人用完氦氣，但幾周後缺貨壓力就會逐步顯現」。

氦氣對半導體生產相當重要，尤其亞洲廠商的人工智慧(AI)晶片更是高度仰賴氦氣。

醫療產業用氦氣來冷卻核磁共振設備的超導磁鐵，太空產業利用氦氣清除火箭燃料槽內氣體。

晶圓代工大廠台積電表示，目前不預期會有重大影響，會持續密切關注相關情勢。

人工智慧 台積電 伊朗

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