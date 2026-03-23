卡達氦氣停產 供應鏈中斷擾亂科技、醫療業
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伊朗日前攻擊卡達天然氣出口設施。由於該設施生產的氦氣對多項先進產業至關重要，此舉不僅衝擊全球能源市場，也可能擾亂科技產業供應鏈。
美聯社報導，氦氣是晶片製造、太空火箭以及醫療影像等產業關鍵材料。卡達供應全球三分之一氦氣，生產作業卻因中東戰爭停擺。近日伊朗攻擊卡達能源生產設施，進一步加劇供應疑慮。卡達國營天然氣公司表示，氦氣出口將減少14%。
卡達的氦氣由拉斯拉凡設施生產，是全球規模最大的液化天然氣廠。由於遭伊朗攻擊，卡達國營能源巨擘卡達天然氣公司早在2日已宣布停產液化天然氣及其副產品，拉斯拉凡18、19九日再度遭伊朗攻擊後，卡達天然氣公司表示設施「嚴重」受損，修復需時數年。
柯恩布魯斯氦氣諮詢公司總裁柯恩布魯斯說，最理想情況是六周後部分產能能恢復，但目前看來「非常不可能」。他說，中東開戰以來氦氣現貨價已翻倍，未來預計繼續上漲，亞洲用戶「現在還沒有人用完氦氣，但幾周後缺貨壓力就會逐步顯現」。
氦氣對半導體生產相當重要，尤其亞洲廠商的人工智慧(AI)晶片更是高度仰賴氦氣。
醫療產業用氦氣來冷卻核磁共振設備的超導磁鐵，太空產業利用氦氣清除火箭燃料槽內氣體。
晶圓代工大廠台積電表示，目前不預期會有重大影響，會持續密切關注相關情勢。
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