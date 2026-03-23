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不是伊朗無人機？巴林爆炸衛星圖揭真相… 竟是美愛國者飛彈誤擊

編譯中心／綜合22日電
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巴林的錫特拉島3月9日發生攻擊爆炸事件，島上的煉油廠冒出陣陣濃煙，如今有學者分析可能是美國愛國者飛彈攔截無人機所致。（路透）
巴林的錫特拉島3月9日發生攻擊爆炸事件，島上的煉油廠冒出陣陣濃煙，如今有學者分析可能是美國愛國者飛彈攔截無人機所致。（路透）

巴林3月9日發生爆炸，造成32人受傷，美國與巴林當時把這起爆炸案歸咎於伊朗無人機襲擊，但據路透指出，爆炸禍首可能與美國「愛國者」（Patriot）防空系統發射攔截飛彈有關。研究人員分析指出，這枚愛國者攔截彈極可能由駐巴林的美軍發射。

這起爆炸事件發生在錫特拉島（Sitra），現場畫面顯示當地街道滿是瓦礫與灰塵，意外造成包含兒童在內共32人輕重傷。巴林和美國方面先前將事件歸因於伊朗無人機攻擊。美國中央司令部當天也在社群平台發文稱，一架伊朗無人機擊中了巴林居民區。

但是事件近日迎來反轉，巴林21日首度承認，這起事件與一枚愛國者飛彈有關。

路透及學術研究團隊根據開放來源影片、商用衛星照片追查分析。加州明德大學蒙特雷國際研究學院副研究員萊爾（Sam Lair）與杜斯曼（Michael Duitsman）以及路易斯（Jeffrey Lewis）教授，以「中至高度」信心判斷涉事導彈很大機會來自距7公里外的美軍陣地。

這三位美國彈藥與開源情報研究人員的結論首次在此報導披露，他們的判斷基於對公開來源的影像及商業衛星影像的檢視。路透將這份分析結果交給兩名目標分析專家與一名愛國者系統研究員，他們均未對結論提出異議。其中，五角大廈前高級目標顧問兼政策分析師布萊恩特（Wes Bryant）表示，這個結論「幾乎無可否認」。

針對路透的詢問，美國國防部未作出具體回應，並建議向中央司令部了解情況，但後者未立即回應。白宮一名高級官員表示，美國正在「削弱」伊朗發射或生產無人機和導彈的能力，並稱美軍「不會以平民為目標」，但未就「愛國者」導彈相關問題作出具體回應。

研究人員表示，目前無法確定飛彈爆炸的具體原因，但根據地面破壞模式判斷，爆炸很可能發生在空中。他們認為，飛彈可能原本用於攔截低空無人機，飛彈與無人機共同爆炸引發事故；但也存在另一種可能，即爆炸由飛彈戰鬥部及未燃盡推進劑引發。

分析指出，如果屬於攔截過程中發生爆炸，則該行為可能對居民區構成風險。研究人員認為，飛彈直接命中無人機的可能性較低，且缺乏無人機出現在該區域上空的證據。路透也無法獨立證實當時是否有伊朗無人機。

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