我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣知名餐廳進軍南加 華人朝聖 比台灣店「更好吃」？

「最貪執行長」今重判25年 人早就剪斷腳鐐跑了

倒數2周定生死 企業共識荷莫茲海峽4月1日前若不開放 能源衝擊將至

編譯葉亭均／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
荷莫茲海峽如今成為全球經濟展望的一大軟肋。(路透)
荷莫茲海峽如今成為全球經濟展望的一大軟肋。(路透)

隨著美伊互相威脅要讓戰爭情勢升級，企業高層目前看法是，川普政府剩下約兩周的期限必須重新開放荷莫茲海峽，否則企業將被迫假設衝突至少會持續到年中，並衝擊全球經濟。

上述所說兩周期限，是美國財經網站CNBC與企業財務長和大宗商品市場專家、市場分析公司Again Capital創辦合夥人基爾達夫（John Kilduff）談話後所得出的結論。

一位能源公司財務長表示，目前推衍三種可能情況，第一是荷莫茲海峽在3月底前重新開放，第二是接近年中才恢復通行，第三則是最壞情況，持續關閉到年底。但他坦言，目前難以判斷哪種情境最可能發生，因此管理團隊只能擔心「最糟情況」。

非能源產業的財務長也表達類似憂慮。一位科技公司財務長指出，即使公司不直接承受油價成本，仍會受到間接影響，包括憂心消費需求。

基爾達夫表示，能源公司董事會的預測情境與市場交易人士的預期一致，也就是認為3月底必須重新開放，也就是「大約兩周後」。

他說，目前正處於關鍵觀察期，「如果到4月1日之後，情況仍拖延至年中，那將進入下一階段的重新定價，我認為西德州（WTI）油價將遠高於100美元，並開始出現供應短缺的疑慮，尤其是在亞洲。」

儘管從日本到美國釋出戰略石油儲備，以及美國每日可釋出超過100萬桶原油的能力，有助於緩解供應恐慌，類似俄烏戰爭後的情況，但基爾達夫表示，「缺口實在太大」，難以長期奏效。

他說：「這是每日1000萬至1200萬桶的供應缺口……幾乎無法克服。沒有任何政策工具可以抵銷這個缺口。」

因此他認為，市場應關注4月1日之後的情勢，「如果沒有解決方案、沒有計畫，甚至看不到重新開放海峽的希望，那就會演變成能源危機」。

他預測，到年中時，印度、日本與南韓等地將出現能源短缺，這些國家將不得不限制工業生產，以節省能源，「只為維持基本供電」。如果美國政府與軍方在4月1日前仍無明確對策，「能源衝擊即將到來」。

基爾達夫認為，目前WTI油價在100美元附近受到壓制、布蘭特原油維持在105至110美元區間，是因為市場仍預期局勢可能迅速解決。

但如果衝突持續超過兩周，油價可能大幅重新定價。不過他表示，與1970年代相比，高油價對美國經濟的衝擊較小，因為美國自身產量強勁，且經濟對能源的依賴程度下降。此外，美國進口石油主要來自加拿大，而委內瑞拉重油也適合美國墨西哥灣沿岸煉油廠加工。

即使荷姆茲海峽問題獲得解決，由於中東多國減產、設施受損，油價仍可能長期包含更高的風險溢價。例如卡達能源公司執行長透露，伊朗攻擊導致卡達17%的液化天然氣出口能力受損，完全修復可能需要三至五年。

Kilduff 表示，若美國或以色列進一步攻擊伊朗石油出口設施，伊朗可能採取不對稱報復，攻擊周邊國家的能源基礎設施，例如阿聯等較容易攻擊的目標。

即使局勢降溫，油價回到60至70美元區間的難度也會提高，因為基本面與風險環境仍偏緊張。

油價 墨西哥灣

上一則

澤倫斯基：重創俄前線攻勢 籲美結束莫斯科侵略

下一則

日本爆衛生紙之亂 民眾憂戰爭搶囤貨 官方呼籲冷靜

延伸閱讀

油輪卡在荷莫茲海峽 亞洲多國估只剩1個月庫存

油輪卡在荷莫茲海峽 亞洲多國估只剩1個月庫存
戰火收場靠「TACO」？專家示警：最糟重演2022能源危機

戰火收場靠「TACO」？專家示警：最糟重演2022能源危機
比原油飆漲更可怕 燃料油遭遇雙重打擊 恐成經濟衰退爆點

比原油飆漲更可怕 燃料油遭遇雙重打擊 恐成經濟衰退爆點
為何繞不開荷莫茲海峽？產油國多年未建替代油管原因揭曉

為何繞不開荷莫茲海峽？產油國多年未建替代油管原因揭曉

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
專家認為，伊朗可能採用消耗戰戰勝美國。（歐新社）

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

2026-03-21 17:35
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02

超人氣

更多 >
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害
川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描

川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描