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美債又下跌 伊朗嗆「企業敢買美債就炸總部」是真威脅還是唬人？

編譯葉亭均／即時報導
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伊朗國會議長加利巴夫在社群媒體發文，警告購買美國公債的金融機構總部及其資產現在「都被視為合法打擊目標」。（路透）
伊朗國會議長加利巴夫在社群媒體發文，警告購買美國公債的金融機構總部及其資產現在「都被視為合法打擊目標」。（路透）

伊朗警告國際投資人與金融機構，購買美國公債的金融機構總部及其資產現在「都被視為合法打擊目標」，理由是買美債等同為美國軍方提供資金。不過，分析師認為，美伊雙方目前大多在虛張聲勢，市場可能會採取「眼見為憑』的態度。

美國公債期貨在22日追隨澳洲債券拋售而下跌，下跌原因包括反映投資人如今已打消聯準會（Fed）今年將降息的預期，甚至擔心戰爭推升通膨、進而提高升息的機率。

根據路透，美國10年期公債殖利率已經升至4.4055%，接近8個月新高。

伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在周日於社群媒體X貼文，表示伊朗面對持續的美國侵略行為，包括制裁、秘密行動及戰爭，伊朗決心捍衛其主權與人民，這些行為已使伊朗民眾承受巨大痛苦。

加利巴夫說：「除了軍事基地之外，那些為美國軍事預算提供資金的金融機構，也都是合法的打擊目標。」他譴責美國公債是「浸滿伊朗人鮮血」的工具，並指出購買或持有這些債券等同於直接支持對伊朗人民與領土的攻擊。

他警告說：「購買這些債券，就等於購買一場對你總部與資產的打擊。」

加利巴夫強調伊朗具備先進的監控能力，並表示：「我們監控你們的投資組合。這是你們的最後通牒。」

不過，澳洲金融機構Global X ETFs Australia認為，市場在面對伊朗威脅要攻擊購買美國公債機構總部時，可能會採取「眼見為憑』的態度。

投資策略師Justin Lin表示：「目前雙方大多仍在虛張聲勢，市場可能會採取『眼見為憑』的態度」，「與其說這代表真正具有實質意義的升級行動，不如視為一個明確訊號：距離任何可信的停火或解決方案仍相當遙遠」。

Justin Lin表示：「目前的情勢符合川普一貫的談判策略，即施加最大壓力以迫使對方讓步」，「若美國真的落實這些威脅，將代表策略出現重大轉變，因為迄今美方仍避免攻擊非軍事目標，以免給伊朗明確升級衝突的理由」。

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