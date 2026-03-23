突破防空網… 伊朗飛彈逼近以核武庫 居民恐慌

伊朗攻擊以色列核子研究中心，圖為迪莫納的民宅被擊中。(路透)

伊朗 21日報復攻擊以色列 核武庫門戶，至少發射二枚彈道飛彈 擊中南部城市迪莫納與阿拉德，造成逾160人受傷。這次飛彈突破以色列防空網，引發民眾恐慌，質疑攔截系統為何失靈。

紐約時報報導，伊朗國營電視台22日證實，伊朗攻擊目標就是迪莫納的核子研究中心。衛報先前報導，外界普遍認為，這座設施擁有中東唯一的核武庫，儘管以色列從未承認也未否認擁有核武。

英國廣播公司(BBC)波斯語頻道報導，迪莫納坐落以色列南部，人口不到4萬人。這次伊朗飛彈突破以色列防空系統直接命中地面目標，引發以色列社會恐慌。

以色列新消息報報導，爆炸點附近的迪莫納居民艾麗絲說，「警報響起後，大家衝進避難室，緊接著聽見一聲巨響，大量煙塵瞬間灌入室內」。

另一名居民埃蒂說，原以為住在有核子研究中心的城市會受到最嚴密保護，「現在很怕，沒想過會發生這種事」，質疑防空系統為何攔截失敗。

居民：原對戰爭沒感覺 現在開始怕了

伊朗攻擊以色列核子研究中心，圖為迪莫納的民宅被擊中。(路透)

另一家人回憶，飛彈威力之大，「連身處避難室也被震飛，還有人跌倒」。居民謝芭和達漢說，「以為避難室要坍塌了」。他們的女兒奧德莉雅說她嚇壞了，「本來對戰爭沒感覺，現在開始害怕了，現在別說上學，連去超市我們都會害怕」。

此外，伊朗20日上午朝印度洋狄耶戈加西亞島「美英聯合軍事基地」發射兩枚彈道飛彈，該島距伊朗的最近距離約2000英哩。儘管未擊中島上目標，但其飛彈能力仍出乎意料，引發國際間討論。

專家懷疑伊朗軍武恐被低估

美國智庫昆西盡責經綸研究所共同創辦人帕西認為，伊朗飛彈還打不到美國本土，但20日的攻擊顯示，美方原本以為伊朗打不到的美軍海外基地，其實可能打得到，包括某些駐歐洲的美軍基地。帕西指出，伊朗20日的動作，可能使部分歐洲國家重新考慮收回允許美軍運用他們境內軍事基地攻擊伊朗的權利。

根據美國國防情報局去年的非機密評估，伊朗可能在2035年前成功研發「在軍事上可行」的洲際彈道飛彈(ICBM)。從20日的攻擊來看，帕西懷疑除已知的射程3000公里Soumar巡弋飛彈，伊朗是否可能擁有外界以為其沒有、但其可能正用於實戰的其他武器類型或型號。

以國阿爾瑪研究與教育中心估計伊朗飛彈最大射程約3000公里，但德黑蘭正研發射程更遠的飛彈。

伊朗攻擊以色列核子研究中心，圖為迪莫納的民宅被擊中。(歐新社)