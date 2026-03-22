以色列稱伊朗飛彈「可威脅歐洲」 英大臣打臉：沒有評估支持這說法

英國狄耶戈加西亞空軍基地空拍圖。(美聯社)

伊朗 近日向英美在印度洋狄耶戈加西亞島上的聯合軍事基地發射飛彈，以色列 隨後表示伊朗飛彈已可威脅歐洲。英國住房大臣利德（Steve Reed）今天受訪時說，未有具體評估結果顯示伊朗以英國（本土）為打擊目標，而就算他們有意這麼做，也無法達成。

英住房大臣：沒有任何評估支持以方說法

利德告訴英國廣播公司（BBC），英國完全有能力保衛自己、確保國家安全。據他所知，沒有任何評估結果顯示伊朗正以歐洲為（飛彈）打擊目標，也沒有評估結果足以支持以方說法。

利德強調，無論其他人說什麼、無論有任何臆測，「英國都不會被捲入這場戰爭」。英國將繼續與盟友合作，試圖讓局勢緩和。

面對主持人逼問以方說法是否不實，利德回應，這該問以方，他只能代表英國政府發言。

伊朗飛彈離英國基地多遠？英大臣拒透露

伊朗19日晚間至20日白天往狄耶戈加西亞（Diego Garcia）基地發射二枚飛彈，第一枚遭美軍自一艘戰艦發射的飛彈攔截，第二枚則在飛行途中墜落。利德今天受訪時，堅持不願透露第二枚飛彈的落點距離狄耶戈加西亞有多遠。

英國政府20日下午宣布，允許美軍使用狄耶戈加西亞以及英格蘭境內的費爾福（Fairford）空軍基地，對伊朗實施「防衛性」打擊，而英美達成的共識也涵蓋允許美軍使用這兩個基地，打擊「伊朗用於襲擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）內船舶的飛彈設施和軍事能力」。

伊朗是在英國政府發表前述聲明「之前」，試圖打擊狄耶戈加西亞基地。

以軍稱伊朗飛彈「可以打到倫敦」

以色列國防軍（IDF）21日表示，以方去年即示警，伊朗企圖發展射程涵蓋歐、亞、非洲的飛彈，近日發生的事件更凸顯伊朗恐怖主義政權是全球性的威脅，擁有「可以打到倫敦、巴黎或柏林」的飛彈。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天再度強調，伊朗有能力「深入歐洲」。

伊朗與狄耶戈加西亞相距近4000公里，與倫敦之間的距離超過4000公里，伊朗首都德黑蘭與位於英格蘭西南部的費爾福基地則相隔超過4300公里。在伊朗近日試圖打擊狄耶戈加西亞基地之前，一般認為伊朗擁有的飛彈射程不超過2000公里。

不超過2000公里？伊朗真實飛彈射程成謎

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）本月上旬曾在接受美國媒體採訪時說，伊朗有能力生產飛彈，但「刻意將射程限制在不超過2000公里」，因為「我們不想被世上任何人視為威脅」。

2月底在以色列與美國聯合打擊行動中喪生的前伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）生前曾數次聲稱，面對伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）屢施壓要求提高飛彈射程，他堅持將射程限制在2000至2200公里以內。

不過，去年6月以美對伊朗發動一波攻勢後，當年10月有伊朗國會議員聲稱，哈米尼已解除對飛彈射程的「所有限制」。當時該名國會議員罕見指名道姓，稱解除射程限制是哈米尼的指示。

儘管外界目前仍無法完全確定，伊朗持有的飛彈實際最大射程為何，專家多對伊朗從本國境內以飛彈直接威脅歐洲的能力持保留態度。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）高階研究員卡沙爾（Sidharth Kaushal）指出，飛彈射程是「有彈性的」，安裝較輕型彈頭，即有助提升射程。

不過，他提到，就算伊朗擁有可觸及英國的飛彈，這也不會是英國所面臨來自伊朗最迫切的威脅。除了長程飛越影響精準度，飛彈也得克服英國及沿途其他北大西洋公約組織（NATO）歐洲成員國的層層空防。

卡沙爾告訴「泰晤士報」（The Times），射程超過4000公里的飛彈很有可能圓形公算誤差（CEP）相當高，也就是必須發射數枚飛彈，才可能擊中特定目標。此外，為提高射程而使用較輕型彈頭，這意味打擊力道降低、打擊力道不如重型彈頭。

英專家：伊朗飛彈難處及英格蘭

卡沙爾分析，就算理論上，伊朗飛彈可觸及英格蘭，飛彈的打擊力道也將十分有限、精準度有待商榷，且沿途還得克服層層空防。不過，若德黑蘭當局追求的是政治層面的震撼效果，則其考量因素已超越軍事範疇。

一名歐洲外交界消息人士告訴中央社，關於伊朗飛彈威脅歐洲的說法，不能完全排除以色列是藉此促使歐洲對德黑蘭採取更強勢作為。歐洲各國迄今迴避參與美國和以色列對伊朗的攻勢打擊。

前北約歐洲盟軍副最高司令、英國陸軍退役將領薛瑞福（Richard Shirreff）告訴BBC第4電台（BBC Radio 4），各界應嚴肅看待以色列關於伊朗飛彈能力的說法，一如嚴肅看待俄羅斯飛彈襲擊（北約）歐洲的可能性。

不過，薛瑞福認為，以色列「當然」會有這樣的說法，因為「擴大戰爭規模、將更多國家拉進這場戰爭」符合以色列利益。