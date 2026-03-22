我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗報復預告驚現危險關鍵字 美智庫：恐影響中東1億人

好萊塢女星瘋「獵奇美容」 貝嫂鳥糞敷臉、黛咪摩爾愛用水蛭唾液

伊朗報復預告驚現危險關鍵字 美智庫：恐影響中東1億人

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
沙烏地阿拉伯拉斯海爾有目前世界上最大的海水淡化廠。（路透）
沙烏地阿拉伯拉斯海爾有目前世界上最大的海水淡化廠。（路透）

伊朗軍方22日威脅攻擊以色列、美國及其盟友在中東的能源、資訊科技與海水淡化設施，專家認為，其中「海水淡化廠」是報復預告中的危險關鍵字。美國智庫指出，中東多國飲用水高度仰賴海水淡化，若沒有逆滲透淡化海水，可能影響高達1億人；此外，波斯灣地區供應全球約四成淡化水，若這套基礎設施遭重創，水危機恐不只席捲中東，還可能外溢至世界各地。

川普總統21日要求伊朗在48小時內重啟荷莫茲海峽，否則將摧毀伊朗全國各地的電廠。伊朗軍方的作戰指揮單位「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）發言人火速回應稱，只要伊朗燃料或能源設施遇襲，德黑蘭將攻擊以色列、美國及其盟友在中東的資產，目標包括能源、資訊科技與海水淡化設施。

杜拜風險投資公司創辦人、在社群平台X擁有320萬粉絲的納瓦爾（Mario Nawfal）21日發文寫到，海水淡化設施是伊朗警告中最關鍵的字眼，因為波斯灣國家高度仰賴海水淡化廠。他並稱有報告估計，光是沙烏地阿拉伯的朱拜勒（Jubail）海水淡化廠遇襲，恐使850萬居民在7天內撤離利雅德。

華府智庫「大西洋理事會」18日曾發表文章，討論伊朗和巴林的海水淡化廠過去兩周陸續遇襲，迫使中東乃至全球未來籠罩在水危機的黑暗陰影下。

這篇文章指出，中東氣候乾旱、長期缺水，許多國家高度依賴海水淡化設施把海水轉成飲用水。若沒有逆滲透淡化技術，中東約1億人將無法穩定取得飲水。

全中東約有5000座海水淡化廠，其中逾400座位於波斯灣地區，世上最大的海水淡化廠位於沙烏地阿拉伯拉斯海爾（Ras al-Khair）；而且少數幾座淡化廠承擔很大部分產能，波斯灣超過90%的淡化水，實際上只來自56座海水淡化廠，顯示供水高度集中，也因接近伊朗而特別脆弱。

中東多國對海水淡化的依賴程度極高，卡達接近99%，科威特與巴林約90%，阿曼86%，以色列80%，沙烏地阿拉伯約70%，阿聯約42%。

若伊朗成功重創波斯灣的海水淡化基礎設施，後果將極為嚴重，不只民生供水會立刻受衝擊，影響還可能迅速擴及公共設施、企業、住宅、飯店與農業作業；由於相關設施也連接各國電網，一旦受損，甚至可能引發大規模停電，迫使部分城市撤離，進一步加劇區域動盪，甚至釀成人道危機或移民潮。

伊朗 以色列

上一則

義大利山區雪崩 2滑雪客喪命、5人受傷

下一則

油氣價飆 印度微波食品銷量增2成 電磁爐間歇性斷貨

延伸閱讀

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施
伊朗攻擊中東唯一核武庫門戶 逾40人受傷

伊朗攻擊中東唯一核武庫門戶 逾40人受傷
整理包╱美以對伊朗軍事打擊 3．21最新戰況

整理包╱美以對伊朗軍事打擊 3．21最新戰況
美伊戰爭台灣任憑擺布？分析指1煉油副產品恐卡住半導體生產

美伊戰爭台灣任憑擺布？分析指1煉油副產品恐卡住半導體生產

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
一艘油輪11日航行於波斯灣、荷莫茲海峽附近。（路透）

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

2026-03-15 07:20
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02

超人氣

更多 >
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場