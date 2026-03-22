盟友變敵人 海灣諸國態度轉變 支持剷除伊朗政權

多名熟悉內情的美國與西方官員透露，隨著伊朗 對波斯灣美軍基地攻擊升溫，美方需要更多進入與飛越許可，沙國同意向美軍開放位於西部塔伊夫的法赫德國王(King Fahd)空軍基地。海灣諸國也紛改變立場，表態支持美國鏟除伊朗目前政權。

英國獨立媒體中東之眼報導，這座基地重要性在於，相較於屢遭伊朗攻擊的蘇丹親王空軍基地，塔伊夫距離伊朗「見證者」無人機更遠，同時也鄰近吉達(Jeddah)；在伊朗實質掌控荷莫茲海峽後，吉達這座紅海港口已成關鍵物流樞紐。

官員表示，沙國擴大基地使用權的決定，反映該國及部分波灣國家對美、以與伊朗戰爭態度出現轉變。一名駐波灣西方官員表示：「利雅德的態度已轉向支持美國開戰，藉此懲罰伊朗的攻擊行為。」

同時，華爾街日報曾在17日報導，飽受伊朗空襲和霍爾木茲海峽封鎖之苦，阿聯酋和一些波斯灣國家已將伊朗神權政體視為生死攸關的敵人。他們現在希望，即便不能徹底瓦解，也要在衝突結束後削弱這個他們曾經奉為盟友的政權，以免悲劇重演。

阿聯酋首當其衝遭受伊朗的攻擊：自美國和以色列於2月28日發動戰爭以來，已有超過2000架無人機和飛彈射向該國。

美國與西方官員透露，川普與沙國王儲在過去三周持續通話。阿聯也向美方表明，已經為長期戰爭做好準備，未對華府施壓要求儘快結束衝突。

一名美國官員指出，本月稍早通話中，阿聯外交部長謝赫賓扎耶德告訴美國國務卿魯比歐，阿聯已準備讓戰事持續長達九個月。

華爾街日報導，據阿聯酋政府稱，超過80%的攻擊目標是民用基礎設施，包括石油設施、煉油廠、機場、港口、飯店和資料中心，造成六名平民死亡，157人受傷。海灣合作委員會六個成員國迄今均未公開反擊，僅採取自衛行動。

「這不是軍事衝突。這是對一個愛好和平的國家的攻擊，一個一直努力進行外交活動的國家，」阿聯酋工業和先進技術部長蘇爾坦·賈比爾(Sultan al-Jaber)在受訪時表示。

他表示，「任何長期的政治解決方案都必須應對所有威脅，包括伊朗的核子計畫、彈道飛彈能力及其地區代理人網絡，」賈比爾指。他同時也是阿聯酋石油巨頭阿布達比國家石油公司(ADNOC)的執行長。

「我要明確指出，自從伊朗開始攻擊卡達以來，針對平民目標的威脅和攻擊從未停止。」卡達首相顧問安薩裡(Majed al Ansari)受訪時說。伊朗的攻擊在所有六個海灣國家都造成了平民傷亡，如果不是因為這些國家擁有先進的美國製造的防空系統，傷亡人數將會更加慘重。

另一名海灣國家高級官員表示，鑑於伊朗這次襲擊的無差別性質，以及德黑蘭展現出的對鄰國造成死亡和破壞的意願，這場戰爭唯一可以接受的結果是，伊朗被徹底削弱，再也無法危及鄰國的安全。

普林斯頓大學近東研究教授海克爾說：「沙國與阿聯原本保持中立，但在遭受攻擊後，已意識到無法與強硬的伊朗政權共存，因為對方可隨時透過封鎖荷莫茲海峽對區域進行勒索。」