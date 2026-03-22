伊朗挾荷莫茲海峽自重 稱正取得勝利

伊朗 戰爭爆發三周後，德黑蘭政權表示正取得勝利，且有能力迫使美國接受一項協議，進而鞏固伊朗未來幾十年壟斷中東能源的地位。川普總統本希望速戰速決，但專家指出伊朗不願結束戰爭，因為他們了解到可以相對輕鬆且又不用耗費巨資就能造成巨大破壞和混亂。

華爾街日報報導，伊朗領導人近日提出結束戰爭的條件包括：美國及其盟友支付巨額賠款、美軍撤離該地區，更放話要在荷莫茲海峽收費。儘管這條狹窄水道根據國際法可自由航行，控制全球三分之一船運原油的重要性讓伊朗有恃無恐。伊朗發射飛彈的頻率與十天前相比不減反升，本周攻擊嚴重破壞了卡達、沙烏地阿拉伯、科威特、巴林、阿拉伯聯合大公國的關鍵能源設施；同時伊朗自身石油出口卻持續成長。

伊朗最高領袖的經濟顧問穆赫貝爾(Mohammad Mokhber)表示，伊朗計畫賦予荷莫茲海峽「新地位」，要求所有過往船隻向德黑蘭繳納通行費。他表示伊朗將從一個受制裁的國家轉變為地區乃至於全球範圍內的茁壯力量，「我們將制裁那些妄圖稱霸的傲慢勢力。」

伊朗意識到握有重量級籌碼，因此強硬表態只有美國和海灣國家付出沉重代價才會同意停火。伊朗議會外交與國防委員會發言人雷扎伊(Ebrahim Rezaei)20日與軍事指揮官會晤後表示，由於德黑蘭專注於懲罰侵略者，已排除任何與美國的談判。其他伊朗領導人也同樣表現得勝券在握，伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)甚至將伊朗比作美國的「另一個越南」。

軍事專家表示奪回荷莫茲海峽絕非易事，不過在無人機和便攜式反艦飛彈時代並非不可能。退役空軍中將、航太智庫米契爾航太研究所(Mitchell Institute for Aerospace Studies)所長德普杜拉(David Deptula)指出美國的空中優勢現在可以全天候情蒐和監視飛行，再加上能快速瞄準伊朗武器系統，戰局尚有轉機。

但他同時表示，「這不會一夜之間發生，但隨著時間推移，荷莫茲海峽將恢復到衝突爆發前的航運水平，合理估計將需要幾周的時間。最終不是伊朗人而是我們會控制海峽。」