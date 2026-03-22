伊朗新年穆吉塔巴仍神隱 美以困惑是否掌握實權
伊朗新任最高領袖穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)自其父親哈米尼(Ali Khamenei)在2月28日遭以軍轟炸身亡後，便一直杳無音訊，各方猜測。原本各方認為穆吉塔巴可能會依傳統，在剛過去周末的波斯新年「諾魯茲節」(Nowruz)公開露面，但希望落空，20日當天甚至連穆吉塔巴的演講影片都沒有發布後，傳言愈演愈烈。
但同天，伊朗電視台宣讀了一份，據稱是由高領袖簽署的書面聲明：「這場戰爭的起因是，他們幻想如果能殺死政權首腦和一些有影響力的軍方人物，就能在人民中製造恐懼和絕望，從而實現統治伊朗並最終將其瓦解的夢想。」
這種不見蹤影的情況，令美國和以色列官員困惑不已，他們無法確定他的下落，也無法確定他是否仍在執掌伊朗政權。
自從哈米尼遇襲身亡以來，穆吉塔巴僅發表了兩份書面聲明，就再未公開露面。
在一段由人工智慧(AI)生成，顯示支持者們向穆吉塔巴紙版人像歡呼的影片在網路上瘋傳後，不少伊朗民眾忍不住猜測他是否還活著，也因此讓他獲得了「紙板阿亞圖拉(Ayatollah)」的綽號。「阿亞圖拉」是伊朗伊斯蘭教什葉派高級教法學家的稱號，意為「真主的跡象」。
根據美國中央情報局(CIA)和以色列情報機構「摩薩德」(Mossad)取得的情報，顯示德黑蘭官員一直在嘗試安排與穆吉塔巴會面，顯示伊朗這位新任最高領袖仍然活著。但當初在導致其父喪生的戰爭初期就已受傷的穆吉塔巴，其下落和狀況仍然是個謎。
根據一名美國官員向網媒Axios透露的訊息，白宮國家安全小組正在調查56歲的穆吉塔巴是否真的掌握實權，如果不是，那麼幕後掌權者又是誰。另有一名以色列高級官員告訴Axios：「我們沒有任何證據表明他真的在發號施令。」
一名美國官員補充指出：「這太奇怪了。我們認為伊朗人不會費盡心思選擇一個死人來擔任最高領袖，但與此同時，我們也沒有任何證據表明他正在掌權。」
穆吉塔巴是在3月9日被宣布為新任最高領袖；三天後，他以書面聲明的形式公開回應。伊朗國家電視台宣讀的聲明指出：「我們絕不會放棄為烈士復仇，每一個被敵人殺害的公民，都是我們復仇的理由。」川普政府官員認為，這證明他在攻擊中身負重傷。
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