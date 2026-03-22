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伊朗新年穆吉塔巴仍神隱 美以困惑是否掌握實權

編譯尤寶琪／綜合報導
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伊朗民眾在德黑蘭街上舉著最新最高領導人穆吉塔巴肖像慶祝波斯新年。但穆吉塔巴迄今仍未公開現身。(美聯社)
伊朗民眾在德黑蘭街上舉著最新最高領導人穆吉塔巴肖像慶祝波斯新年。但穆吉塔巴迄今仍未公開現身。(美聯社)

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)自其父親哈米尼(Ali Khamenei)在2月28日遭以軍轟炸身亡後，便一直杳無音訊，各方猜測。原本各方認為穆吉塔巴可能會依傳統，在剛過去周末的波斯新年「諾魯茲節」(Nowruz)公開露面，但希望落空，20日當天甚至連穆吉塔巴的演講影片都沒有發布後，傳言愈演愈烈。

但同天，伊朗電視台宣讀了一份，據稱是由高領袖簽署的書面聲明：「這場戰爭的起因是，他們幻想如果能殺死政權首腦和一些有影響力的軍方人物，就能在人民中製造恐懼和絕望，從而實現統治伊朗並最終將其瓦解的夢想。」

這種不見蹤影的情況，令美國和以色列官員困惑不已，他們無法確定他的下落，也無法確定他是否仍在執掌伊朗政權。

自從哈米尼遇襲身亡以來，穆吉塔巴僅發表了兩份書面聲明，就再未公開露面。

在一段由人工智慧(AI)生成，顯示支持者們向穆吉塔巴紙版人像歡呼的影片在網路上瘋傳後，不少伊朗民眾忍不住猜測他是否還活著，也因此讓他獲得了「紙板阿亞圖拉(Ayatollah)」的綽號。「阿亞圖拉」是伊朗伊斯蘭教什葉派高級教法學家的稱號，意為「真主的跡象」。

根據美國中央情報局(CIA)和以色列情報機構「摩薩德」(Mossad)取得的情報，顯示德黑蘭官員一直在嘗試安排與穆吉塔巴會面，顯示伊朗這位新任最高領袖仍然活著。但當初在導致其父喪生的戰爭初期就已受傷的穆吉塔巴，其下落和狀況仍然是個謎。

根據一名美國官員向網媒Axios透露的訊息，白宮國家安全小組正在調查56歲的穆吉塔巴是否真的掌握實權，如果不是，那麼幕後掌權者又是誰。另有一名以色列高級官員告訴Axios：「我們沒有任何證據表明他真的在發號施令。」

一名美國官員補充指出：「這太奇怪了。我們認為伊朗人不會費盡心思選擇一個死人來擔任最高領袖，但與此同時，我們也沒有任何證據表明他正在掌權。」

穆吉塔巴是在3月9日被宣布為新任最高領袖；三天後，他以書面聲明的形式公開回應。伊朗國家電視台宣讀的聲明指出：「我們絕不會放棄為烈士復仇，每一個被敵人殺害的公民，都是我們復仇的理由。」川普政府官員認為，這證明他在攻擊中身負重傷。

CIA 哈米尼 以色列

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