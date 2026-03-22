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伊朗飛彈射向美英印度洋軍事基地…沒中 放話攻擊全球觀光景點

編譯盧思綸茅毅／綜合報導
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查哥斯群島的狄耶戈加西亞島上，有美軍在印度洋的重要基地；拍攝日期不明。(路透)
查哥斯群島的狄耶戈加西亞島上，有美軍在印度洋的重要基地；拍攝日期不明。(路透)

美國和以色列伊朗的戰爭進入第四周，伊方放話將報復範圍擴大至世界各地的觀光旅遊景點。鑒於全美正值春假，機場安檢繁忙且景點人潮洶湧，引發擔憂。

此外，伊朗半官方通訊社「梅爾社」21日則報導，伊方朝印度洋狄耶戈加西亞島(Diego Garcia)「美英聯合軍事基地」發射兩枚中程彈道飛彈，凸顯伊朗飛彈的射程超乎敵人想像。

對此，華爾街日報先前在20日報導，德黑蘭當局朝該基地發射了兩枚彈道飛彈。一名英國官員21日證實，伊朗試圖攻擊位於印度洋狄耶戈加西亞島上的英美聯合軍事基地但「未能成功」。

該島距伊朗本土約4000公里，是英國允許美國在伊朗戰爭中用於「防禦作戰」的兩座基地之一。

儘管兩枚飛彈均未擊中目標，但這是伊朗首次在自2月底和美國及以色列開戰的戰爭中動用中程飛彈，並企圖將攻擊範圍擴大至中東以外地區，以對美國造成威脅的重大舉動。

英國政府20日宣布，允許華府使用位於狄耶戈加西亞以及英格蘭西南部費爾福(Fairford)的基地，以打擊伊朗「用於襲擊荷莫茲海峽船隻的飛彈基地與相關軍事能力」。

這名英國官員也證實，伊朗試圖攻擊狄耶戈加西亞未遂，是發生在倫敦當局宣布上述消息之前。

美聯社報導，伊朗先前將其彈道飛彈計畫的射程限制在2000公里，但美國官員指出，伊朗的衛星發射系統可延長飛彈射程。

另外，伊朗首席軍方發言人薛卡契20日揚言，對伊朗敵人而言，全球的公園、休閒遊憩區與旅遊景點都將不再安全。但他並未提到任何具體地點。外界關注伊朗恐對中東以外地區發動武裝攻擊，作為施壓美國的手段之一。

新任伊朗最高領袖穆吉塔巴20日在伊朗電視台宣讀的書面聲明中表示，來自美以的攻擊是出於以下錯覺，即擊殺多位伊朗領導高層就能造成伊朗政府被推翻；他並讚許伊朗人民面對戰爭依然堅定。 

伊朗 以色列 彈道飛彈

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