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澤倫斯基：烏克蘭已派逾200專家至中東5國協助攔截無人機

中央社基輔20日綜合外電報導
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烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他們已派遣200多名專家前往阿拉伯聯合大公國等5個中東國家協助當地攔截伊朗無人機，並就防空措施提供建議，基輔還預期將達成多項重要協議。

路透報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過傳訊軟體WhatsApp對媒體記者發布語音訊息表示，烏克蘭的專家團隊已被派往阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、科威特和約旦。這些國家在近期中東戰爭成為伊朗攻擊目標。

澤倫斯基指出，當地的防空系統用來對付彈道飛彈，烏克蘭專家則主要針對伊朗的見證者（Shahed）無人機襲擊潮。

烏克蘭自從2022年遭到俄羅斯全面侵略以來，持續受到類似的大量廉價自殺式無人機攻擊，因此已發展出先進的無人機攔截能力。

澤倫斯基表示：「我相信沒有人的經驗能和我們相比。」他說目前在中東有228名烏克蘭專家。

澤倫斯基還說：「我們正在中東進行合作，包括與技術層面的領袖及各國國防部。總體來說，我們正在準備具重要性的安排和協議。」

澤倫斯基並表示，基輔在中東地區提供協助，希望換取資金和技術，而美國也是前來求助的國家之一，烏克蘭專家便曾派往約旦的1座美軍基地。

烏克蘭的國家安全與國防委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）本周已親自前往上述5個中東國家，他今天稍早表示，烏方已與各國大致規劃出要達成「長期安全合作」的進一步步驟。

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