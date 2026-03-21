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屢遭伊朗轟炸…沙國、阿聯站隊美、以 傳表態「準備讓戰事持續9個月」

編譯陳律安／綜合外電
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沙國與阿聯轉為支持美、以開戰，恐拖長伊朗戰爭。（路透）
沙國與阿聯轉為支持美、以開戰，恐拖長伊朗戰爭。（路透）

多名熟悉內情的美國與西方官員透露，隨著伊朗對波斯灣美軍基地的攻擊升溫，美方需要更多進入與飛越許可，沙國已同意向美軍開放位於西部塔伊夫的法赫德國王（King Fahd）空軍基地。

英國獨立媒體中東之眼報導，這座基地的重要性在於，相較於屢遭伊朗攻擊的蘇丹親王空軍基地，塔伊夫距離伊朗「見證者」無人機更遠，同時也鄰近吉達；在伊朗實質掌控荷莫茲海峽後，這座紅海港口已成為關鍵物流樞紐。

現任與前任美國官員指出，若川普政府準備與伊朗打長期戰，吉達將成為支撐美軍的重要據點。目前已有數千名美軍地面部隊自東亞前往該區。

官員表示，沙國擴大基地使用權的決定，反映該國及部分波灣國家對美、以伊朗戰爭的態度出現轉變。一名駐波灣的西方官員表示：「利雅德的態度已轉向支持美國開戰，藉此懲罰伊朗的攻擊行為。」

美國與西方官員透露，川普與沙國王儲在過去三周持續通話。

阿聯也向美方表明，已為長期戰爭做好準備，未對華府施壓要求儘快結束衝突。

一名美國官員指出，本月稍早的通話中，阿聯外交部長謝赫賓扎耶德告訴美國國務卿魯比歐，阿聯已準備讓戰事持續長達九個月。

普林斯頓大學近東研究教授海克爾說：「沙國與阿聯原本保持中立，但在遭受攻擊後，已意識到無法與強硬的伊朗政權共存，因為對方可隨時透過封鎖荷莫茲海峽對區域進行勒索。」

伊朗 魯比歐

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