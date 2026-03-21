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伊朗放話「擴大報復至全世界」 警告觀光景點淪攻擊目標

編譯盧思綸／即時報導
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德黑蘭民眾13日聚集街頭慶祝「聖城日」，有小孩踩在美國和以色列國旗上表達聲援伊朗。(路透)
德黑蘭民眾13日聚集街頭慶祝「聖城日」，有小孩踩在美國和以色列國旗上表達聲援伊朗。(路透)

美聯社報導，美伊2月28日開戰至今滿3周未見降溫跡象，伊朗放話擴大報復範圍至世界各地的觀光旅遊景點，這項警告正值全美各地春假之際，引發國際關注。

伊朗武裝部隊發言人薛卡契（Abolfazl Shekarchi）警告，對於伊朗的敵人而言，世界各地的「公園、休閒場所與旅遊景點將不再安全」；聲明並未指明任何具體地點。外界關注德黑蘭可能對中東以外地區發動武裝攻擊，以此施壓美國。

伊朗革命衛隊發言人奈尼（Ali Mohammad Naeini）20日則告訴國營報紙，儘管受到以色列持續攻擊，伊朗仍持續製造飛彈；隨後伊朗國營電視台報導奈尼遭遇空襲身亡。

目前正值美軍增兵中東之際。美聯社引述官員稱，美國正向中東部署3艘兩棲突擊艦，並增派約2500名陸戰隊員前往中東。另外2名美國官員也證實有軍艦正在部署。

美國總統川普20日發文鬆口考慮「逐步縮減」對伊朗的軍事行動，指美國已接近達成戰爭目標。但在這則貼文前1小時，川普才剛排除停火可能，並對是否部署地面部隊保留空間。

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