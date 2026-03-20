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伊外長：擬放行日本船通過荷莫茲 非敵國皆可談

日本伊朗密談 伊外長：擬放行日本船通過荷莫茲 非敵國皆可談

編譯盧思綸／即時報導
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伊朗外交部長阿拉奇2月於日內瓦一場聯合國會議發表演說。(路透)
伊朗外交部長阿拉奇2月於日內瓦一場聯合國會議發表演說。(路透)

共同社報導，伊朗外交部長阿拉奇20日受訪表示，經過伊日官員磋商後，伊朗準備開放與日本有關的船舶通行荷莫茲海峽，並稱封鎖僅針對敵國船舶，非所有國家；談到美伊戰爭，阿拉奇表示德黑蘭要求永久終戰，而非僅是一時停火。

共同社指出，這是美伊開戰以來，阿拉奇首度接受日本媒體專訪。阿拉奇主張，「我們並未封鎖整個海峽，而是針對攻擊伊朗的敵對船舶進行封鎖。」他指出，對於非敵對、希望通行的國家船舶，在與相關國家協商後，伊朗願意提供安全通行保障。對於戰事終結，阿拉奇強調「不會接受停火，只希望實現完全、全面且永久的終戰」。

美國與以色列2月28日對伊朗展開軍事行動，荷莫茲海峽實質封閉，加上中東主要產油國遭德黑蘭報復攻擊，造成國際油價飆漲。目前有多艘與日本有關船隻被迫滯留波斯灣，且日本逾9成石油進口仰賴中東國家，後續伊日談判能否實現通行荷莫茲受到關注。

NHK報導，日本首相高市早苗18日啟程訪美，甫於19日在白宮與美國總統川普舉行雙邊會談，已於美東20日啟程返日。

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