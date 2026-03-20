美國解除伊朗石油制裁30天救市 5國可能受惠

美國財政部20日暫時解除對伊朗石油的制裁，允許目前已在海上的伊朗石油出售給大多數國家，印度(圖)等國可能會受惠於這項制裁豁免。(路透)

紐約時報報導，美國財政部20日暫時解除對伊朗石油的制裁，允許目前已在海上的伊朗石油出售給大多數國家。這項許可為期30天，適用於截至3月20日已完成裝船的石油，有效至4月19日。

美國財長貝森特19日已預告這項決定，並估計解除制裁將為國際油市增加約1.4億桶原油供應。他表示，伊朗幾乎無法從這項暫時鬆綁措施中獲得實質經濟利益。

貝森特在社群媒體X發文表示：「伊朗將難以取得由此產生的任何收入，而美國將繼續對伊朗進入國際金融體系的能力維持最大施壓。」

根據這次豁免內容，伊朗石油仍不得出售給北韓、古巴，以及烏克蘭 境內由俄羅斯 占領的地區。

紐時指出，這項有限度鬆綁伊朗石油制裁的措施，是否足以影響全球油價，目前仍不明朗。大多數伊朗石油目前仍是透過規避美國制裁的「影子艦隊」油輪出口至中國。

能源分析師認為，多數目前已在海上的原油其實早已售出並完成計帳，因此解除對這批石油的制裁，未必會為市場額外帶來大量新增供應。

美國本身並不購買伊朗石油。貝森特本周也曾表示，馬來西亞、新加坡 、印尼、日本與印度等國，可能會受惠於這項制裁豁免。

不過，目前仍不清楚國際銀行是否會立即開始協助處理與伊朗石油相關的交易。