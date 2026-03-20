川普鬆口「縮減對伊朗軍事行動」 叫他國自己顧荷莫茲

川普稱日後維繫荷莫茲海峽安全的責任應由仰賴這條航道的國家扛起，強調「美國用不著荷莫茲、不必負責巡邏保衛」。圖為2日貨櫃船停泊在南非開普敦港。(歐新社)

彭博資訊報導，美以聯手開轟伊朗 至今第4周，川普 總統20日發文，鬆口考慮「逐步縮減」對伊朗的軍事行動，指美國已接近達成戰爭目標。川普還稱，日後維繫荷莫茲海峽安全的責任應由仰賴這條航道的國家扛起，強調「美國用不著荷莫茲、不必負責巡邏保衛」。

縮減軍事行動的說法與川普稍早排除停火可能有所出入，凸顯他對戰爭一再釋出矛盾訊號。他並暗示應由仰賴荷莫茲海峽的國家自行負起航道安全，大概不會受到美國盟友歡迎，而且忽視航道對石油市場的全球影響，恐怕一路從北京擴及華府。

川普在真實社群寫道，美國已非常接近達成對伊朗的目標，包括一、徹底削弱伊朗飛彈能力；二、摧毀國防工業基礎；三、消滅其海軍與空軍；四、阻止德黑蘭接近核能力；以及五、保護中東盟友。美聯社指出，「保護中東盟友」是他新增提出的戰爭目標。

值得注意的是，川普發出這則貼文前1小時，才剛排除停火可能，並對是否部署地面部隊保留空間。

目前仍不清楚，若美國單方面暫停空襲，伊朗將如何回應。

談到荷莫茲海峽時，川普表示，「荷莫茲海峽將必須由使用它的其他國家在必要時加以守衛與巡邏——美國用不著！」他還說，若這些國家提出要求，美方可以協助，但一旦伊朗威脅被消除，應該就沒有這個必要。

這番說法等於暗示，最依賴中東能源與經由荷莫茲運輸商品的國家，應自行負起維持航道安全的責任。不過，這也忽略了荷莫茲海峽對全球石油市場的牽動。BBC指出，美國未表明將主導確保荷莫茲安全，這項訊息對盟友而言恐怕不會太受歡迎。

即使美國原油產量創下新高，油價仍由全球市場決定。只要荷莫茲海峽出現供應衝擊，影響就會從北京一路擴及華府，也會直接波及美國消費者。美國或許較能承受原油實體供應中斷的衝擊，但仍難以擺脫油價上漲帶來的壓力。