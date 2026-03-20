我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中東槍砲一響 這些華人常搭航空公司機票漲價

5款電動車電池續航評比 它能超過400英里

川普鬆口「縮減對伊朗軍事行動」 叫他國自己顧荷莫茲

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普稱日後維繫荷莫茲海峽安全的責任應由仰賴這條航道的國家扛起，強調「美國用不著荷莫茲、不必負責巡邏保衛」。圖為2日貨櫃船停泊在南非開普敦港。(歐新社)
川普稱日後維繫荷莫茲海峽安全的責任應由仰賴這條航道的國家扛起，強調「美國用不著荷莫茲、不必負責巡邏保衛」。圖為2日貨櫃船停泊在南非開普敦港。(歐新社)

彭博資訊報導，美以聯手開轟伊朗至今第4周，川普總統20日發文，鬆口考慮「逐步縮減」對伊朗的軍事行動，指美國已接近達成戰爭目標。川普還稱，日後維繫荷莫茲海峽安全的責任應由仰賴這條航道的國家扛起，強調「美國用不著荷莫茲、不必負責巡邏保衛」。

縮減軍事行動的說法與川普稍早排除停火可能有所出入，凸顯他對戰爭一再釋出矛盾訊號。他並暗示應由仰賴荷莫茲海峽的國家自行負起航道安全，大概不會受到美國盟友歡迎，而且忽視航道對石油市場的全球影響，恐怕一路從北京擴及華府。

川普在真實社群寫道，美國已非常接近達成對伊朗的目標，包括一、徹底削弱伊朗飛彈能力；二、摧毀國防工業基礎；三、消滅其海軍與空軍；四、阻止德黑蘭接近核能力；以及五、保護中東盟友。美聯社指出，「保護中東盟友」是他新增提出的戰爭目標。

值得注意的是，川普發出這則貼文前1小時，才剛排除停火可能，並對是否部署地面部隊保留空間。

目前仍不清楚，若美國單方面暫停空襲，伊朗將如何回應。

談到荷莫茲海峽時，川普表示，「荷莫茲海峽將必須由使用它的其他國家在必要時加以守衛與巡邏——美國用不著！」他還說，若這些國家提出要求，美方可以協助，但一旦伊朗威脅被消除，應該就沒有這個必要。

這番說法等於暗示，最依賴中東能源與經由荷莫茲運輸商品的國家，應自行負起維持航道安全的責任。不過，這也忽略了荷莫茲海峽對全球石油市場的牽動。BBC指出，美國未表明將主導確保荷莫茲安全，這項訊息對盟友而言恐怕不會太受歡迎。

即使美國原油產量創下新高，油價仍由全球市場決定。只要荷莫茲海峽出現供應衝擊，影響就會從北京一路擴及華府，也會直接波及美國消費者。美國或許較能承受原油實體供應中斷的衝擊，但仍難以擺脫油價上漲帶來的壓力。

世報陪您半世紀

川普 伊朗

上一則

伊朗總統：無意與伊斯蘭國家發生衝突

下一則

美國解除伊朗石油制裁30天救市 5國可能受惠

延伸閱讀

川普：十分接近實現目標…考慮逐步降級對伊朗軍事行動

川普：十分接近實現目標…考慮逐步降級對伊朗軍事行動
美7盟國發聲 願助確保荷莫茲海峽航行安全 伊朗擬再強化控制

美7盟國發聲 願助確保荷莫茲海峽航行安全 伊朗擬再強化控制
分析：若非台灣與伊朗問題 高市會川普「會是慶祝活動」

分析：若非台灣與伊朗問題 高市會川普「會是慶祝活動」
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
一艘油輪11日航行於波斯灣、荷莫茲海峽附近。（路透）

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

2026-03-15 07:20
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02

超人氣

更多 >
吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉
翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了
若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金
無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍
被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴