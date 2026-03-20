伊朗首度處決示威者 19歲摔角國手被公開絞刑

伊朗公開處決三名示威者，引起關注。圖為伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮。(路透)

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，伊朗 19日處決今年1月參與示威的三名男子，並施以公開絞刑，其中一人上周剛滿19歲，是伊朗國家摔角隊選手。

這是伊朗官方首次宣布執行與示威有關的死刑，當時的抗議活動曾遭當局強力鎮壓；川普總統在伊朗先前鎮壓示威期間，曾公開呼籲不要處決抗議者。

伊朗去年12月底因民生成本高漲引發民怨，隨後演變為全國性的反政府示威潮，並於今年1月8日和9日達到高峰。

人權團體指出，三人未經公平審判即被處決，且供詞是在酷刑下取得。

兩名消息人士向CBS證實，被處決者之一為19歲的伊朗國家摔角隊選手穆罕默迪(Saleh Mohammadi)。

伊朗司法機構旗下網站「米桑線上」(Mizan Online)表示：「在1月動亂中涉嫌謀殺並為猶太復國主義政權及美國執行任務的三名定罪者，已於今晨被處以絞刑。」

該網站指出，三人涉嫌殺害兩名執法人員，並被控犯下「與真主為敵」(moharebeh)的死罪。

人權團體指控安全部隊在鎮壓過程中造成數千人死亡，伊朗當局則將抗議歸咎於美國與以色列 。

總部設於美國的「人權活動通訊社」(Human Rights Activists News Agency)統計，衝突造成超過7000人死亡，其中多數為示威者，並警告實際數字可能更高。

德黑蘭當局則承認動亂中有超過3000人喪生，並將暴力事件歸咎於「恐怖行動」。