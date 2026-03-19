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伊朗盛大歡迎女足歸國 庇護風波引發國際關注

中央社巴黎19日綜合外電報導
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伊朗19日為歸國的女子足球隊舉行盛大歡迎儀式。圖為隊長甘巴里（Zahra Ghanbari，中）16日在抵達馬來西亞吉隆坡國際機場。歐新社
伊朗19日為歸國的女子足球隊舉行盛大歡迎儀式。圖為隊長甘巴里（Zahra Ghanbari，中）16日在抵達馬來西亞吉隆坡國際機場。歐新社

伊朗今天為歸國的女子足球隊舉行盛大歡迎儀式，其中部分球員曾在亞洲盃賽事期間，向主辦國澳洲申請庇護後又撤回，外傳當局曾向球員家屬施壓，整起事件引發國際關注。

法新社報導，伊朗女足6名球員與1名隨隊工作人員，本月稍早在澳洲比賽期間申請庇護，原因是在首場比賽未唱國歌，面臨國內強硬派嚴厲批評。

隨後，包括隊長甘巴里（Zahra Ghanbari）在內的5人改變心意，隨同其他隊員一同返國。在伊朗與以色列及美國交戰的現況下，這些隊員的處境引發國際關注。

人權團體指控當局對家屬施壓，包括傳喚球員父母訊問；伊朗則宣稱澳洲試圖迫使球員叛逃。

伊朗國營電視的畫面顯示，數千人今天晚間聚集在德黑蘭市中心瓦利亞斯爾廣場（Valiasr Square）參加歡迎儀式，許多人都拿著伊朗國旗。此廣場近期也曾舉行親政府集會。

廣場上一面大型告示牌寫著「我的選擇，我的祖國」，顯示球員身穿國家隊球衣與強制配戴的頭巾，向伊朗國旗致敬。

伊朗足球協會主席塔吉（Mehdi Taj）在球員簇擁下於台上表示：「可以確定的是，這些運動員忠於祖國、國旗、領袖與革命。」

伊朗政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）向球員表示：「所有伊朗人都在等待你們，歡迎回到伊朗。」

目前仍有2名隊員留在澳洲，其餘隊員包括最初申請庇護的5人，已於昨天經由馬來西亞、阿曼與土耳其輾轉返回伊朗。

人權人士指控，伊朗情報人員對這5名球員的家屬施壓，迫使她們改變決定。

流亡海外、關注女性權利的前伊朗國腳艾米尼（Shiva Amini）在社群媒體寫道：「伊朗政權威脅她們的家人，實際上將家人當成人質。因此她們被迫撤回庇護申請，返回伊朗。」

伊朗隊在首場比賽演奏國歌時保持沉默，但在後來的比賽即恢復演唱。今天在德黑蘭舉行的歡迎儀式，活動重頭戲即是球員與官員共同演唱國歌。

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