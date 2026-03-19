我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：伊朗擬對荷莫茲海峽收過境費

逾百護理員紐約市府前靜坐 促速禁止24小時工作 過半為華人

🎞️「以石攻石」 美記者直擊以軍箭-3防空系統 巨型發射筒曝光

編譯盧思綸／即時報導
ABC News記者獲准採訪以色列軍事基地，左圖為箭式防空系統，右圖為攔截飛彈發射筒。（取材自@ABCNews在YT的短影音）
ABC News記者獲准採訪以色列軍事基地，左圖為箭式防空系統，右圖為攔截飛彈發射筒。（取材自@ABCNews在YT的短影音）

在以伊戰事持續之際，美國媒體ABC News獲准進入一處以色列空軍基地，直擊以軍射程最遠的「箭-3」（Arrow 3）防空系統第一線運作。一名受訪的以國軍官解釋，這套系統的攔截方式好比「以石攻石」，以攔截飛彈正面迎擊來襲的彈道飛彈；他也證實，戰爭期間，美國空軍人員已進駐基地作戰室與以軍並肩作戰，即時協調攔截行動。

影片來源：ABC News

這套由美國與以色列共同研發的攔截系統，可高速升空，甚至能在太空中攔截彈道飛彈，主要用來應對伊朗發射的長程威脅。

受訪的後備軍官表示，自己曾向祖母解釋工作內容，「我叫她朝我丟一顆石頭，我再朝她那顆石頭丟過去另一顆石頭，並在半空中擊中裂解它」。

ABC News記者在基地內看到大批已使用過的攔截彈發射筒。每一支直徑約90公分的空筒，都代表一枚已經射出的攔截彈。以軍雖未透露實際數量，但現場有數十支或上百支空筒。

以色列近日持續遭伊朗及其代理人真主黨攻擊。以色列官員稱，僅在17日晚間至18日期間，伊朗與真主黨就向以色列發射多達60架無人機、火箭與飛彈，其中還包括一枚遭防空系統攔下的彈道集束飛彈。

集束飛彈即使遭攔截，仍會在空中裂解成數十枚小炸彈墜地爆炸，對地面民眾造成高度威脅。目前有一項國際公約禁止使用集束彈藥，但伊朗、以色列與美國都不是締約國。

對於外界關注攔截彈是否出現消耗壓力，這名後備軍官坦言，從防禦角度而言理當希望擁有更多彈藥，但強調以色列已做好長期作戰準備，且生產線持續運作，能補充已發射的攔截彈。

以色列箭-3防空系統。（路透）
以色列箭-3防空系統。（路透）

世報50周年

世報陪您半世紀

伊朗 以色列 彈道飛彈

上一則

最衰鄰居 沒參戰、國土被亂炸 伊朗1原因向阿聯討「物質與精神損失」

延伸閱讀

紐時：以色列斬首戰術讓伊朗更難退讓 未必符合戰略

紐時：以色列斬首戰術讓伊朗更難退讓 未必符合戰略
伊朗射飛彈雨報復以色列 軍方嗆川普「等著收驚喜」

伊朗射飛彈雨報復以色列 軍方嗆川普「等著收驚喜」
美稱癱瘓伊朗飛彈能力 為何還在打？半島電視台揭關鍵

美稱癱瘓伊朗飛彈能力 為何還在打？半島電視台揭關鍵
阿聯宣布「暫時關閉領空」 伊朗開戰至今狂轟逾1900枚飛彈及無人機

阿聯宣布「暫時關閉領空」 伊朗開戰至今狂轟逾1900枚飛彈及無人機

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30
一艘油輪11日航行於波斯灣、荷莫茲海峽附近。（路透）

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

2026-03-15 07:20

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了
美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」

美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」
國土安全部斥資逾9億「自願遣返」計畫 迄今7萬多人離境

國土安全部斥資逾9億「自願遣返」計畫 迄今7萬多人離境
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗