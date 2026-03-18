伊朗射飛彈雨報復以色列 軍方嗆川普「等著收驚喜」

特拉維夫一處火車站18日遭飛彈碎片擊中毀損。(路透)

以色列空襲擊殺伊朗 國安首長拉里賈尼後，伊朗革命衛隊18日揚言立即報復，隨後陸續朝以色列特拉維夫發射大批彈道飛彈 ，已造成2人死亡。伊朗一名高階指揮官更警告川普 總統，「等著收驚喜」。

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CNN報導，革命衛隊宣稱將為拉里賈尼之死展開報復。革命衛隊航太部隊指揮官穆薩維（Sardar Mousavi）宣布對以色列發動迅速打擊，並稱「今晚敵人的天空將變得更加壯觀」。革命衛隊後續證實，已對以色列發動猛烈攻勢。

以色列時報報導，國防軍18日稍早證實，伊朗最新一波飛彈攻擊以色列，中部與南部多地響起防空警報。根據美聯社拍攝畫面，至少有1枚飛彈搭載集束彈藥，並造成2人死亡、多人受傷，以及公路和建物毀損。特拉維夫一處火車站也遭飛彈碎片擊中。

CNN另引述伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社報導，伊朗軍方「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam al-Anbiya Central Headquarters）指揮官阿卜杜拉希（Ali Abdollahi）嗆聲，川普「必須等待我們帶來的驚喜」。

他並稱，伊朗武裝部隊接下來的回應將「比敵人的行動與想像更加具毀滅性」，而且「這條道路將持續下去，直到他投降為止」。