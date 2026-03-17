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擊殺哈米尼將引混亂？華郵：以色列誤判 明知伊朗人恐遭屠殺仍催上街

編譯周辰陽／即時報導
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伊朗首都德黑蘭民眾14日坐在一幅巨幅國旗前。(歐新社)
伊朗首都德黑蘭民眾14日坐在一幅巨幅國旗前。(歐新社)

華盛頓郵報17日報導，根據該報查閱的一份國務院電報顯示，儘管以色列公開呼籲發動民眾起義，以色列資深官員私下告訴美國外交官，如果伊朗示威者走上街頭反對政府，他們將會「被屠殺」。

這份電報總結了美國官員與以色列國家安全會議、國防部與外交部高層於11日與12日的會談內容，並由美國駐耶路撒冷大使館於13日傳發，真實性獲2名國務院官員證實。內容指出，以色列評估，儘管伊朗最高領袖哈米尼於2月28日遭擊殺，以及美以兩國持續轟炸，伊朗教士政權「沒有崩潰跡象」，並準備「戰鬥到底」。

伊朗今年稍早爆發大規模反政府示威，教士政權殺害了數千人。電報指出，以色列官員認為，如果大批伊朗人再次走上街頭，「人民將會被屠殺」，因為伊朗的主要軍事力量革命衛隊「掌握優勢」。然而，儘管前景嚴峻，以色列方面仍寄望出現民眾起義，並敦促美國為此做好支援示威者的準備。

約翰霍普金斯大學伊朗問題專家巴約格利（Narges Bajoghli）表示，伊朗人長期以來對以色列的意圖抱持懷疑態度，而這份電報所呈現的雙重訊息，將被許多人視為冷酷，甚至是在利用伊朗人民的生命。她說：「我認為很多人會因這樣的評估感到被背叛。」

電報指出，以色列原本預期2月刺殺哈米尼將在短期內引發教士政權內部「更多混亂」。但近期情勢顯示，伊斯蘭共和國仍牢牢掌握權力，且仍能「在任何想要的地方」持續發射彈道飛彈與無人機。

布魯金斯研究所副總裁、伊朗問題專家馬洛尼（Suzanne Maloney）對以色列低估教士政權韌性感到驚訝。她指出：「考量到以色列對伊朗情報滲透的深度，這種基於嚴重錯誤資訊的假設著實令人匪夷所思，顯然是以色列與美國共同陷入戰略誤判的根源。」

此外，儘管有報導稱哈米尼之子兼接班人穆吉塔巴在空襲中受傷，但電報引述以色列官員表示，他「仍在掌權」，且比父親更與革命衛隊強硬派立場一致。以方官員同時推測，若新最高領袖再被擊殺，可能出現某種程度的立場鬆動，但同時強調教士政權政權「頑固」，必須「從內部瓦解」。

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