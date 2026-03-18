以色列暗夜空襲 伊朗國安首長遭擊斃 上周才發文諷川普

伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼，是目前實際領導伊朗的人物之一，但再遭以色列「斬首」。圖為他去年9月在貝魯特參加黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒的追悼會。(路透)

以色列 國防部長卡茲17日聲稱，被視為伊朗 實際領袖的國家安全委員會首長拉里賈尼(Ali Larijani) ，以及伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下民兵組織「巴斯杰」領袖蘇雷曼尼，均在前一晚遭擊殺。

伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）隨後證實，拉里賈尼已身亡。委員會聲明：「眾烈士的純潔靈魂擁抱了真主的正直僕人、拉里賈尼烈士的純潔靈魂」，並補充說拉里賈尼之子及其隨扈同樣在這起事件中身亡。

法新社報導，拉里賈尼死訊，是自伊朗已故最高領袖哈米尼 等高官2月28日遭美以聯合空襲擊殺以來，最值得矚目的暗殺事件。路透報導，拉里賈尼是繼哈米尼後，遭暗殺的最高層伊朗官員。

以軍17日指稱，多年來拉里賈尼被認為是伊朗最高層且資深的人物之一，與哈米尼關係密切；哈米尼死後，拉里賈尼「確立身為伊朗恐怖政權實際領袖的地位，領導對以國和中東國家的戰鬥」。以軍並說，他生前負責伊朗政治與安全協調工作，參與指導外交活動，今年稍早在抗議潮時主導對示威者血腥鎮壓。

以軍說，拉里賈尼在德黑蘭附近遭空襲喪生。以媒報導，當時他與兒子藏身在一間公寓。卡茲說，以軍將繼續打擊伊朗領袖。總理內唐亞胡辦公室聲明，已下令清除伊朗政權高官。拉里賈尼的X平台帳號17日仍有發文，但根據該帳號，他最後一次現身在公眾鏡頭前，是13日德黑蘭的「聖城日」遊行。他12日還發文嘲諷美國總統川普無法靠「幾則發文」打勝仗。

拉里賈尼去年8月獲任命為最高國安委員會秘書，擔任哈米尼在該委員會的代表，伊朗媒體稱他為哈米尼的顧問。2008年5月至2020年5月，他曾任國會議長，近年被形容為溫和保守派。2005至2007年，他曾任伊朗首席核談判代表。

紐約時報報導，拉里賈尼曾反對穆吉塔巴繼任最高領袖，鼓吹改選更溫和者改變路線；他若真被殺，可能鼓舞伊朗強硬派和革命衛隊將領強化現有戰略。