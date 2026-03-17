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美若派遣地面部隊 伊朗副外長警告：看看越南 我們戰鬥多久都可以

編譯周辰陽／即時報導
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伊朗民眾3月11日在德黑蘭參加一場集體葬禮，悼念在美國與以色列對伊朗戰爭中喪生的革命衛隊（IRGC）指揮官、軍方將領及其他死者。(歐新社)
伊朗民眾3月11日在德黑蘭參加一場集體葬禮，悼念在美國與以色列對伊朗戰爭中喪生的革命衛隊（IRGC）指揮官、軍方將領及其他死者。(歐新社)

伊朗外交部副部長哈提布札德（Saeed Khatibzadeh）在德黑蘭辦公室接受天空新聞獨家訪問時強硬表態指出，伊朗戰鬥多久都可以，目前並未將重心放在外交解決方案上，並警告美國，若派遣地面部隊介入，將面臨另一場越戰。

哈提布札德並未排除談判的可能性，但明確表示，應由美國及其盟友提出一項能一勞永逸結束衝突的方案。不過，當被問及美軍可能派遣地面部隊時，他對美國總統川普的訊息相當明確：「去看看越南發生了什麼。」

他說，美國士兵在伊朗可能重蹈覆轍：「他們很清楚，那些把他們拖入這場戰爭的人，也同樣能把他們拖進泥淖。」

哈提布札德也指責以色列總理內唐亞胡將美國拖入戰爭。他表示：「美方在與伊朗打交道時應三思，不要聽從那些不了解伊朗、長期試圖用美國納稅人的錢與美國士兵的鮮血打贏對伊朗戰爭的人。」並指出：「內唐亞胡與以色列政權有自己的盤算，試圖讓這場戰爭以犧牲所有人為代價，換取他們的勝利。」

至於伊朗新任最高領袖穆吉塔巴的健康狀況，哈提布札德堅稱，他雖尚未公開露面，仍「健康且掌控局勢」。

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