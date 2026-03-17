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以斬首拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

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以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

編譯周辰陽／即時報導
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伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼2020年2月16日以國會議長身分，在敘利亞大馬士革出席記者會。(路透)
伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼2020年2月16日以國會議長身分，在敘利亞大馬士革出席記者會。(路透)

以色列軍方17日夜間在伊朗境內發動空襲，鎖定伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，拉里賈尼已在此次以色列空襲中被擊斃，伊朗半官方的法爾斯通訊社（Fars）亦證實其死訊。

路透報導，法爾斯通訊社指出，67歲的拉里賈尼當時正在德黑蘭郊區東側一處住宅探望女兒，期間遭美國與以色列的空襲擊中身亡。

拉里賈尼為伊朗資深政治人物，被視為精明務實，但始終堅決捍衛伊朗神權體制，是伊斯蘭共和國最具權勢的人物之一，也是安全政策的重要設計者，長期擔任前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的親密顧問。哈米尼已於上月空襲中身亡。

作為哈米尼時代的核心圈人物，拉里賈尼的職責橫跨多個關鍵領域，包括與西方進行重要核談判、維繫德黑蘭的區域關係，以及處理國內動盪與鎮壓行動。儘管他始終堅定支持哈米尼的絕對統治，在政策路線上卻較其他強硬派更為謹慎，有時願意透過外交手段推進伊朗目標，並以較溫和的言詞回應國內反對聲音。

然而，儘管被視為相對溫和派，拉里賈尼據稱在今年1月對大規模抗議的血腥鎮壓中扮演關鍵角色。該次鎮壓造成數千名抗議者死亡，並導致華府於上月對其實施制裁。

半島電視台資深政治分析師比沙拉（Marwan Bishara）指出，以色列持續鎖定包括政治人物在內的伊朗高層領導人，並非戰爭中的常見做法，直言以色列正「把這場戰爭變成一個暗殺產業」。

他表示：「在戰爭中，不會從殺害政治領導人開始，包括民選領導人。這種暗殺計畫帶有幫派性質，是恐怖主義行為，並非戰爭常態。」他並指出，每當有領導人遭擊殺，伊朗方面都會反覆強調體制依然穩固，單一領導人的死亡不會導致體制崩潰。

不過，比沙拉也認為，這種說法在很大程度上或許成立，但「量變會引發質變」，亦即每一次額外的擊殺或暗殺，都可能進一步侵蝕統治體系。

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