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以軍宣稱擊殺拉里賈尼 紐時：伊朗軍方將更加掌控統治體系

編譯高詣軒／即時報導
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伊朗安全首長拉里賈尼13日（中）現身在德黑蘭的挺政府示威，圖由拉里賈尼社媒X帳號發布。（路透）
伊朗安全首長拉里賈尼13日（中）現身在德黑蘭的挺政府示威，圖由拉里賈尼社媒X帳號發布。（路透）

紐約時報17日分析，外界素來認為，伊朗最高安全官員拉里賈尼有能力調和強硬派的軍方單位，以及較溫和的政治派系；以色列17日宣布他已死於空襲，可能為伊朗軍方加強掌控統治體系鋪路。

拉里賈尼是伊朗最高國安委員會首長；美以空襲2月底聯手空襲擊殺伊朗最高領袖哈米尼等政軍高層後，他成為伊朗實際領袖。

拉里賈尼曾深受哈米尼信任，過去幾個月職責穩步增加，包括監督1月對反政府抗議者的殘酷鎮壓，也與盟友和鄰國聯繫，並為與美國的軍事對抗做準備。

拉里賈尼雖是資深保守派政治家，但伊朗統治體制日益被強硬派主導，他被視為相對務實。紐時日前報導，拉里賈尼曾力主選出一位溫和的最高領袖取代哈米尼，但在領袖爭論落敗，最後穆吉塔巴繼承父業。

德國國際與安全事務研究所的伊朗安全問題專家阿齊茲說，拉里賈尼遇害將「意味伊朗體制進一步軍事化」；拉里賈尼的手腕，原本將對伊朗菁英在美伊戰後凝聚共識至關重要，如今看來一切都由軍方菁英掌控，很難想像軍方能否展現出足夠靈活性，接受不同想法來結束戰爭。

阿齊茲也對以色列清除伊朗高階政治人物的策略感到不解，「你每除掉一層，下一層就將更強硬」。

另據半島電視台報導，以色列總理內唐亞胡17日說，以國致力提供伊朗推翻統治者的機會，擊殺拉里賈尼是相關作為的一環。

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