我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿聯暫關領空 伊朗至今狂轟千枚飛彈及無人機

川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票

阿聯宣布「暫時關閉領空」 伊朗開戰至今狂轟逾1900枚飛彈及無人機

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿聯杜拜國際機場附近油槽16日遭無人機攻擊陷入火海。(美聯社)
阿聯杜拜國際機場附近油槽16日遭無人機攻擊陷入火海。(美聯社)

阿拉伯聯合大公國國家通訊社（WAM）報導，阿聯民航總局（General Civil Aviation Authority，GCAA）17日宣布，因應伊朗發動的新一波飛彈與無人機攻擊，為確保航班與機組人員安全，並維護阿聯領土安全，將以「特殊預防措施」為由，暫時全面關閉全國領空。

阿聯國防部稍早表示，正應對來自伊朗的來襲飛彈與無人機威脅。

GCAA指出，這項決定是在全面評估安全與營運風險後作出，並已與相關國內外主管機關充分協調，強調領空安全與維護阿聯主權始終是絕對優先事項。

GCAA表示，後續若有新進展，將持續向相關單位及社會大眾發布最新資訊，並提醒旅客主動向航空公司確認最新航班動態。

BBC報導，伊朗持續鎖定波灣地區的運輸與石油基礎設施，阿聯最大港口兼石油儲存設施富查哈伊（Fujairah）及杜拜國際機場16日再度遭無人機襲擊，杜拜機場油槽失火，一度全面暫停航班起降。

阿聯國防部表示，阿聯防空系統16日攔截6枚彈道飛彈和21架無人機。自美國與以色列對伊朗開戰以來，伊朗已向阿聯發射逾1900枚飛彈與無人機。

世報陪您半世紀

彈道飛彈 以色列 伊朗

上一則

川普：伊朗新任最高領袖生死未卜 美方無從談判

下一則

川普不滿盟友叫不動 揚言1招「5分鐘內結束一切」

延伸閱讀

哈格島遭襲 伊朗揚言轟阿聯報復 美國務院籲急撤伊拉克

哈格島遭襲 伊朗揚言轟阿聯報復 美國務院籲急撤伊拉克
伊朗威脅攻擊西方銀行 無人機飛進杜拜金融區

伊朗威脅攻擊西方銀行 無人機飛進杜拜金融區
美促公民離開土耳其東南部 北約系統再攔截伊朗飛彈

美促公民離開土耳其東南部 北約系統再攔截伊朗飛彈
搭機逃離中東安全嗎？她起飛前先交代後事 分析：真正風險不在飛機

搭機逃離中東安全嗎？她起飛前先交代後事 分析：真正風險不在飛機

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30

超人氣

更多 >
奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」

奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治
中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限
亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來
王祖賢人生三部曲：將在矽谷開設艾灸文化館

王祖賢人生三部曲：將在矽谷開設艾灸文化館