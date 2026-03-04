伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
伊朗選出新領袖穆塔巴。圖為2024年檔案照。(路透)
伊朗選出新領袖穆塔巴。圖為2024年檔案照。(路透)

美國與以色列空襲伊朗的聯合軍事行動持續，伊朗首都德黑蘭以南科姆(Qom)的專家會議(Assembly of Experts)大樓3日遭空襲夷平，該會議負責遴選新領袖。綜合媒體報導，伊朗3日已選出哈米尼的次子穆傑塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接任伊朗最高領導人。

德黑蘭遴選最高領袖大樓 遭炸毀

川普總統透露，美國原先屬意的接班人已身亡。隨著中東戰火持續，以色列部隊進駐黎巴嫩南部，伊朗則繼續攻擊以色列及鄰國。

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)2月28日遭美國和以色列聯手炸死後，伊朗憲法監護委員會發言人3月2日表示，依法必須盡速選定新領袖。

英國鏡報報導，負責選出伊朗下一任最高領袖的高級神職人員3日召開會議進行商討，哈米尼的次子穆傑塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）已經當選。

官員表示，這些神職人員曾考慮最早在4日早晨宣布穆傑塔巴將接替其父擔任繼任者，但部分人表示擔憂，擔心此舉可能使他成為美國與以色列的目標。

據官員稱，神職人員3日分別舉行了上午與晚上的兩場線上會議。伊朗媒體報導，以色列曾轟炸位於科姆的一棟建築，也是該議會原定召開會議選出新最高領袖的地點，但建築內當時並無人。

56歲穆傑塔巴 具影響力、行事低調

56歲的穆傑塔巴被視為一位頗具影響力但行事低調的人物。他長期在他父親的權力體系背後運作，與伊朗的安全機構，尤其是革命衛隊有緊密聯繫，並被認為在政界與安全圈中擁有實質影響力，即便他並未擔任任何正式政府職務或具高階宗教職位。

專家指出，穆傑塔巴原本長期被認為是接班人，但在過去兩年內似乎已經淡出視線。如果他接班，意味著現在掌權的是該政權中更為強硬的革命衛隊派系。

此外，據《伊朗國際電視台》（Iran International）報導，知情人士指出，在伊朗革命衛隊的壓力下，伊朗專家會議選出哈米尼之子穆傑塔巴為下一任最高領袖，相關細節仍未公布。

川普3日透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發文表示，伊朗的防空系統、空軍、海軍與領導高層「都已不在」，並寫道「他們想談，我說『太遲了！』」

川普接受「美國廣播公司新聞網」專訪時表示，「這次攻擊非常成功，除去大部分候選人，接班的不會是我們原本設想的對象，因為他們都死了，第二或第三順位的人選也已身亡。」

川：伊朗的接班人選可能出現最糟情況

但川普3日面對媒體詢問時也說，伊朗的接班人選也可能出現最糟情況。

川普談及美以空襲擊斃哈米尼時表示，「在他抓到我之前，我先抓到他了。他們嘗試了兩次，但我已先發制人。」

司法部2024年公布的法庭文件顯示，伊朗官員曾指示嫌犯沙克里(Farhad Shakeri)在總統大選前，監視並伺機暗殺川普。

伊朗遇襲後激烈報復，伊朗向以色列及多個海灣國家發射飛彈與無人機，美國駐利雅德與杜拜使領館也遭受攻擊；黎巴嫩軍事組織真主黨(Hezbollah)1日晚朝以色列發射火箭，回應美以空襲其盟友伊朗。

以色列接著空襲德黑蘭與中部伊斯法罕(Isfahan)的飛彈與核子研究設施，並反擊黎巴嫩的真主黨據點；以軍發言人3日表示，為防範真主黨可能發動攻擊，軍方連夜增派部隊到黎巴嫩南部占據防禦陣地，保護以色列平民及戰略地點。

美以聯軍加大力道攻擊伊朗，圖為3日位在德黑蘭的伊朗總統府被轟炸後的衛星圖。（路透...
美以聯軍加大力道攻擊伊朗，圖為3日位在德黑蘭的伊朗總統府被轟炸後的衛星圖。（路透）

圖為伊朗總統府被轟炸前的衛星圖。（路透）
圖為伊朗總統府被轟炸前的衛星圖。（路透）

