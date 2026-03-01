美以空襲伊朗 中東領空幾淨空 數十萬旅客滯留

我的頻道

編譯中心／綜合28日電
美國、以色列對伊朗首都德黑蘭發動空襲，中東各國關閉領空，圖為滯留旅客在尼泊爾的旅客28日看著特里布萬國際機場螢幕上顯示著航班資訊。 （路透）
美國、以色列對伊朗首都德黑蘭發動空襲，中東各國關閉領空，圖為滯留旅客在尼泊爾的旅客28日看著特里布萬國際機場螢幕上顯示著航班資訊。 （路透）

美國和以色列聯手對伊朗發動攻擊，伊朗隨即展開報復，朝中東各國的美軍基地發射飛彈。中東情勢極度緊繃，多國關閉領空，全球各大航空公司紛紛緊急取消往返或途經該區域的航班，大量正在飛行的客機被迫中途調頭或大幅繞飛。美聯社報導，航班延誤導致數十萬名旅客滯留。

航空分析公司睿思譽（Cirium）指出，初步資料顯示2月28日飛往以色列航班取消近40%，飛往中東地區航班則取消6.7%。路透報導，目前伊朗、伊拉克、科威特、以色列、巴林及敘利亞上空幾乎淨空。

英國航空（British Airways）已取消3月3日前飛往特拉維夫與巴林的航班，以及1日飛往約旦安曼的班機。德國漢莎航空（Lufthansa）宣布暫停飛往特拉維夫、貝魯特及阿曼航班至3月7日。法國航空（Air France）也取消飛往特拉維夫的航班。維珍航空（Virgin Atlantic）宣布調整飛航路線，暫時避開伊拉克領空。包括印度航空（Air India）在內的多家航空公司也已跟進停飛中東。為規避風險，部分仍在運營的航司選擇長距離繞飛。例如阿聯酋航空飛往歐洲的航班改道經由沙烏地阿拉伯與埃及，大幅延長航程與時間。

區域性的超級轉機站杜拜機場航班全面停飛，直接衝擊大量歐洲與亞洲航線轉機班機。一名台灣旅客表示，他與妻子搭阿聯酋航空準備赴土耳其旅遊，但剛從杜拜起飛一小時，機長就宣布阿拉伯聯合大公國的空域關掉，飛機只能被迫轉降埃及。

伊朗遭到美軍與以色列大規模空襲後，對周遭的中東國家發動無差別的報復性攻擊，瞄準的不只是美軍在中東各國的軍事基地，還直接攻擊平民區域。科威特國際機場遭到伊朗無人機直接命中，航廈爆炸一片煙霧，據傳造成死傷，但細節尚不明朗。科威特的美軍基地艾瑞夫江營（Camp Arifjan）和科威特國際機場相隔逾60公里，伊朗顯然是故意攻擊科威特的民航機場進行無差別屠殺報復，而不只是瞄準美軍基地。

此外，關心行程的旅客及航空迷紛紛湧進知名航班追蹤網站Flightradar24，網頁流量暴增，顯示錯誤訊息，許多用戶一度不得其門而入。Flightradar24在官方X帳號推文說：「我們注意到許多用戶仍然遇到網站訪問問題，這是由於前所未有的訪問量造成的。我們的工程師正在努力解決此問題，感謝您的耐心等候。」

美國、以色列對伊朗首都德黑蘭發動空襲，中東各國關閉領空，28日滯留旅客在尼泊爾特...
美國、以色列對伊朗首都德黑蘭發動空襲，中東各國關閉領空，28日滯留旅客在尼泊爾特里布萬國際機場等待。 （路透）

伊朗 以色列

