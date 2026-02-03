以色列限額重啟拉法關卡 難解加薩困境 停火第二階段進展緩

巴勒斯坦人2日從加薩與埃及之間的拉法邊境口岸抵達加薩走廊南部汗尤尼斯市的醫院。該口岸於周一由以色列開放，但僅限少量人員通行。（路透）

以色列 2日重新開放加薩 和埃及之間的邊境，僅允許少數人徒步通過，使部分巴勒斯坦 人得以離開這個地區，還有一些先前逃離戰火的民眾首度得以返回。加薩醫療人員指出，當地有大量傷病員急需出境就醫，以方限制人員進出無異於蓄意謀殺。

路透報導，拉法邊境關卡(Rafah Border Crossing)位於以色列控制的區域，過去曾是一座擁有25萬人口的城市，如今已被以色列徹底摧毀並迫使居民撤離。這裡是加薩(Gaza)逾200萬居民幾乎唯一的進出通道。

這個通道在加薩戰爭期間大多時間關閉，這次有限度開放讓少數加薩民眾能與外界接觸，是根據美國斡旋、2025年10月達成的停火協議初步階段，所需完成的最後主要步驟之一。

根據巴勒斯坦消息人士表示，首日預計有50名巴勒斯坦人進入加薩，他們將接受嚴格的以色列安全檢查，同數量的人獲准離開。

被允許入境者為戰爭初期超過10萬名逃離加薩的巴勒斯坦人之一。

截至2日上午還不清楚實際有多少人已經通過。以色列安全官員證實，拉法關卡已「開放進出」。

報導指出，以色列於2024年5月，亦即加薩戰爭爆發9個月後，奪取拉法邊境關卡。這場戰爭在美國總統川普(Donald Trump)斡旋下於去年10月達成初步停火。重啟這個邊境關卡，是川普初步方案下要求的條件之一。

儘管口岸重新開放，以色列軍方2日仍在加薩走廊北部和南部發動空襲，造成至少4名巴勒斯坦人喪生，其中包括1名3歲男童。以色列軍方對此尚無立即回應。

去年10月加薩停火第一階段協議生效以來，以軍頻繁違反協議在加薩開火，共造成超過500人死亡，另有超過1400人受傷。2023年10月巴以衝突爆發以來，加薩累計死亡人數達到近7.2萬人。

美國上月14日宣布啟動加薩停火第二階段，重點包括加薩非軍事化、技術官僚治理和重建，但迄今進展緩慢。川普1月22日啟動監督加薩戰後治理的所謂「和平理事會」，但其真實目的受到廣泛質疑。