伊朗軍方加入鎮壓、政府警告可處死 成千上萬民眾仍上街

伊朗示威抗議持續升溫，圖為德黑蘭一名婦女舉起前王儲芮沙巴勒維的照片。(美聯社)

伊朗 經濟長期受到國際制裁重創，加上近來貨幣匯率 暴跌，從去年12月28日開始，成千上萬伊朗人上街抗議，而且抗議活動演變為挑戰神權統治，因此革命衛隊採取鎮壓行動，誓言保衛國家。

華爾街日報(WSJ)報導，經由Storyful核實的影片顯示，德黑蘭(Tehran)東北部出現抗議人士高喊推翻政權，觸發神權政府敏感神經，軍方10日宣布加入鎮壓抗爭的行列，強調「堅定捍衛國家利益、戰略基礎設施和公共財產」，並指控以色列與附屬機構等煽動動亂，誓言「挫敗敵人陰謀」，意味著伊朗政府鎮壓行動升級。

另外德黑蘭檢方也透過電視台警告，任何被控破壞公共財產或與安全部隊發生武裝衝突的人都將面臨「敵視真主」的罪名，根據伊朗法律最高可判處死刑。

因此總統川普10日透過社群平台警告伊朗政府：「伊朗正在尋求自由，或許是前所未有，美國隨時準備提供協助。」同時白宮官員透露，已針對襲擊伊朗進行初步研議，方案之一是鎖定伊朗多個軍事目標進行大規模空襲，但尚未達成共識。

伊朗示威抗議持續升溫，圖為德黑蘭當街縱火的濃煙，遮蔽了附近清真寺。(路透)

由於伊朗當局切斷網路和電話通訊，外界難以準確掌握情勢，不過美國人權組織「伊朗人權運動者」(Human Rights Activists in Iran)9日透露，至少有65人不幸喪命，並宣稱有超過2300人被捕，抗議活動蔓延伊朗180個城市。

根據Storyful核實的影片顯示，德黑蘭西方大型工業城卡拉季(Karaj)，安全部隊開槍鎮壓抗爭活動，抗議者在槍聲中四處奔逃；還有南部城鎮班達爾坎甘(Bandar Kangan)當地石油 工會也指控安全部隊朝抗議者開槍，導致大批民眾中彈，送醫搶救；就連庫德族(Kurdish)聚集的伊拉姆(Ilam)也難逃安全部隊血腥鎮壓，有外科醫師為一名50歲男性傷患手術時，從背部取出兩顆疑似AK步槍的子彈，同時傷者全身被40顆霰彈(birdshot)擊中。

遭到監禁的反政府人士拉赫馬尼(Ali Rahmani)以2019年造成數百人喪命的抗爭活動為例表示：「我們只能擔心最糟糕的情況，他們(抗議者)與獨裁政權作戰並為此犧牲性命。」