美軍轟炸以來 伊朗最高領袖哈米尼首度發表談話

伊朗最高領袖哈米尼26日首度發表公開談話，在預錄影片中向伊朗人民道賀，聲稱取得對以色列及美國的勝利。（路透）

美軍周末期間轟炸三座伊朗 核子設施，以色列 與伊朗旋即達成停火協議，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)連續數日不曾露面，引起各界揣測。伊朗遭到美軍攻擊以來，哈米尼26日首度發表公開談話，在預錄影片中向伊朗人民道賀，聲稱取得對以色列及美國的勝利。

哈米尼在談話中並未提到以色列及美國轟炸造成如何損害，也沒有說明伊朗核子計畫何去何從。他說，華府是因為受到壓力，才被迫代表以色列加入戰爭。

哈米尼說：「美國直接參戰的原因是，美國政府覺得如果沒有加入戰爭，以色列猶太復國主義政權恐遭全面摧毀。但在這場戰爭裡，美國一無所獲。」

以色列13日對伊朗發動空襲，美軍接著在22日也轟炸伊朗核子設施，伊朗則對美國位於卡達的軍事基地發射飛彈做為回擊。不過，伊朗與以色列24日協議停火，結束歷時12天的衝突。

伊朗與以色列交火12天期間，哈米尼發表過兩次聲明，但美軍轟炸伊朗後，卻沒有發表聲明或預錄影片，外界對於哈米尼下落與健康狀況議論紛紛。

伊朗官員日前表示，哈米尼在碉堡避難，盡量避免跟外界有電子通訊，以免遭到暗殺。

紐約時報 報導，從最新發布的談話影片中，看不出哈米尼的藏身地點。哈米尼座位後方有淺褐色布簾，兩邊有伊朗國旗及已故伊朗最高領袖何梅尼(Ayatollah Ruhollah Khomeini)肖像，擺設與以伊衝突爆發以來公布的前一支影片相同。