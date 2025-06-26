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哈米尼怕遭暗殺躲近2周 和平獎得主：伊朗「紙老虎」政權終將被推翻

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普宣布以色列和伊朗停火後，德黑蘭民眾24日上街慶祝。黎巴嫩真主黨支持者聚集，高舉伊朗最高領袖哈米尼肖像，並高喊口號。(歐新社)
美國總統川普宣布以色列和伊朗停火後，德黑蘭民眾24日上街慶祝。黎巴嫩真主黨支持者聚集，高舉伊朗最高領袖哈米尼肖像，並高喊口號。(歐新社)

在美國總統川普親自斡旋與介入下，伊朗以色列達成不穩定的停火協議，結束一場短暫卻激烈的空中交戰。伊朗諾貝爾和平獎得主艾巴迪（Shirin Ebadi）25日表示，這場戰爭暴露德黑蘭「紙老虎」領導階層的弱點，並預測最高領袖哈米尼將在一場和平革命中被推翻。

路透報導，在這次以伊衝突中，以色列軍情機構似乎能夠隨意鎖定與打擊伊朗高層，導致軍方高階領導人團滅，重要核子科學家喪生。

艾巴迪是一位律師，因致力捍衛人權於2003年獲頒諾貝爾和平獎，長期批評1979年起掌權的什葉派神權體制，2009年起自我流放、定居倫敦。她接受路透訪問時表示：「伊朗人民和全世界都看到了這一點，並意識到這個政府不過是一隻紙老虎。」

英國廣播公司（BBC）報導，以伊交火期間，伊朗最高領袖哈米尼擔心被以色列暗殺，在一座秘密掩體躲了近兩周，期間不與他人接觸，甚至連政府高層似乎都沒與他聯繫。

艾巴迪說：「人民不會信任一個在戰爭時躲起來的領導人。」她指出，先前的抗議活動，例如2022年因伊朗庫德族女子阿米尼（Mahsa Amini）之死引發的反政府運動，已展現民眾對變革的廣泛支持。

艾巴尼說：「我預測，人民這一次將會成功，這個政權終將垮台。」

路透指出，目前沒跡象顯示伊朗將爆發針對當前政權的大規模街頭抗議，許多伊朗民眾對停火的初步反應是鬆一口氣。儘管美國總統川普一度也在自家「真實社群」喊出政權更迭，但後來改口表示並不支持，還警告此舉將導致「混亂」。根據德國之聲的報導，專家也認為政權更迭機會微乎其微。

儘管立場相對溫和的伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，以色列襲擊期間所激發的民族團結氛圍有望推動國內改革，但官員和活動人士指出，強硬派安全機構也迅速採取行動，透過大規模逮捕、處決和軍事部署來展示控制力。

艾巴迪表示：「該政權正試圖透過逮捕人民眾來彌補自身的失敗，因為他們如今擔心，在這場戰爭中失利之後，人民將更有勇氣走上街頭。」

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